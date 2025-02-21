Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını yorumladı: 'Avrupa-Türkiye farkı'
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti. Spor yazarları, Galatasaray'ın performansını ve mücadeleyi yorumladı.
"NELSSON + LEMİNA + 8 MİLYONA MAL OLAN TRANSFER: CUESTA!
Uğur Meleke: "Dün Galatasaray, Alkmaar önünde maça dörtlü savunmayla başladı. Cuesta ilk 45’te sağ bek rolündeydi. Buruk ikinci devrede Cuesta’yı stopere, Metehan’ı sağ beke koydu. Alkmaar’daki maçta da Cuesta’yı üçlü savunmanın sağ stoperi olarak başlatıp, 40’ta sağ beke kaydırıp, 46’da yine stopere çekmişti. Galatasaray-AZ eşleşmesinin 180 dakikasının özeti, Genk’in üçüncü stoperine sahada yer bulma çabasıdır benim gördüğüm. Bu konsantrasyonla da Galatasaray’ın Alkmaar’a elenmesi normal bence." (Hürriyet)
"İŞTE LİGİN HALİ: AVRUPA-TÜRKİYE FARKI"
Ömer Üründül: "Sonuçta ilk maçtaki ağır yenilginin geri dönüşü mümkün olmadı. Zaten bu çok çok zordu... Günay'dan sonra sarı-kırmızılı takımda çırpınan ve elinden geleni yapan bir tek oyuncu vardı o da Osimhen'di. Okan Buruk da iş tamamen bittikten sonra derbiyi düşünerek değişikliklere gitti. Bana göre Osimhen'i daha önce de çıkarabilirdi. Galatasaray, bu sene Avrupa kulvarında vasat ve vasat altı takımlar karşısında gol yeme rekoru kırdı. Son 16'ya kalamadı ama Süper Lig'de 24. haftada sadece 3 beraberliği var. İşte ligimizin hali." (Sabah)
"EZBERLENMİŞ YALANLAR"
Cem Dizdar: "Dağınık, birbirini bulmakta güçlük çeken, Osimhen’e ulaşma dışında başka planı var gibi görünmeyen Galatasaray soyunma odasına 0-1 ile girdiyse bunu biraz kalecileri Günay Güvenç, biraz şansları, biraz da Alkmaar’ın gol vuruşu tercihlerine borçluydu. İkinci devre goller bulmuş olmalarına rağmen zaman zaman oyunu tamamen kaybettikleri bölümler vardı. Neyse ki Alkmaar’ın gençleri ilk devre olduğu gibi bu devrede de hayli cömerttiler." (Fanatik)
"AVRUPA'YA BURUK VEDA"
Osman Şenher: "Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında ilk maçı 4-1 kaybedince bu takımı kendi sahanda da 4 gol atıp elemenin zor olacağını tahmin ediyorduk. Keşke yanılsaydık. Fizik gücü çok iyi olan takımlar karşısında maalesef biz başarılı olamıyoruz. Dün gece de, kalede Günay devleşmese maçı berabere bile bitirmek mümkün değildi." (Milliyet)
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