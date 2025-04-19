Spor yazarları Galatasaray - Bodrum FK maçını yorumladı: 'Okan Buruk fabrika ayarlarına döndü'
Spor yazarları, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı kaleme aldı.
'BODRUM FK'NIN YARI SAHASINDA ADETA 'ÇÖKÜYOR''
Ebru Kılıçoğlu: "İlk düdük çalar çalmaz, Bodrum FK’nin yarı sahasına adeta “çöküyor” Galatasaray. Maç boyunca da çıkmıyor… Ablukaya alınan Bodrum FK’de ise Portekizli kaleci Diogo Sousa hariç herkes kaderine razı. Zaten skorun Galatasaray lehine kopup gitmesini engelleyen de onun bu “süper kahraman” direnişi. Yoksa alınan skor, Galatasaray’ın futbolunu yansıtmıyor. 14’ü isabetli 35 şuttan sadece 2 tanesi (29-Torreira ve 81-Sanchez) ağlara kavuşuyor. Galatasaray, bir tarafın “alabildiğine çok” diğer tarafın ise “hiç yok” olduğu haftanın açılış maçından üç puanı rahat alıp hafta sonuna keyifli başlıyor." (Cumhuriyet)
'OKAN BURUK FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜ'
Uğur Meleke: "Dünya şampiyonu İspanyol teknik adam Del Bosque’nin yıllar önce Busquets için söylediği cümle dün akşam geldi aklıma. Ve dünkü Torreira performansına çok uygun düştü o cümle: “Oyuna bakarsanız Torreira’yı göremeyebilirsiniz. Ama Torreira’ya bakarsanız oyunu görürsünüz.” Torreira, bir geri kazanma canavarı. Her pozisyonda doğru zamanda doğru yerde. Oyun görüşü çok yüksek, arkadaşları bir atak tamamlayamadığında Bodrum iki pas yapamadan oracıkta bitiyor ve geri kazanıyor topu. Torreira her topu geri kazandığı için arkadaşlarının işi kolaylaşıyor. Zira bir büyük takımı en çok zorlayan şey, geri koşmak. Torreira gibi bir geri kazanma silahınız varsa çok fazla geri koşmuyorsunuz haliyle. Okan Buruk, çeşitli anlamsız denemeler sonrası 3 müsabakadır (Fenerbahçe, Samsun ve Bodrum’a karşı) fabrika ayarlarına döndü. Klasik 4-2-3-1’le, üç orta sahalı, Morata fantezisiz düzeniyle üç kritik maç kazandı; kupada ve ligde avantajını korudu. Sezonun geri kalanında da bu fabrika ayarlarından şaşacağını sanmıyorum Buruk’un." (Hürriyet)
'BU VERİMLİLİĞİN TEMELİNDE...'
Levent Tüzemen: "Torreira'nın 29'da kafa ile attığı gol mükemmeldi. Son haftalarda Torreira'yı hücumda çok fazla gol ararken görüyoruz. Bu verimliliğinin temelinde Sara-Torreira ve Lemina üçlüsünün oynamasının büyük payı var. Lemina'nın defansif yönü güçlü olunca Torreira da kendini daha fazla ön plana atabiliyor. Barış Alper'e Allah her şeyi vermiş; fizik, güç, sürat, hırs… Bunlar güzel özellikler ama Barış'ın oyun aklını geliştirmesi, daha çabuk pas vermesi ve daha önemlisi gol vuruşları konusunda özel idmanlar yapması gerekiyor. Osimhen sahanın çok çalışkanıydı ama gol atma konusunda çok şanssızdı. Hırsı, çalışkanlığı G.Saray'ın hücum zenginliği yaşamasını sağladı." (Sabah)
'ARMANIN VE FORMANIN HAKKINI VERDİLER'
Bülent Timurlenk: "Galatasaray, Kadıköy'de bir kez daha kazanıp ezeli rakibini kupada Samandıra'ya yollamış, lig üçüncüsü Samsun'a taraftarı önünde kalesine isabetli şut çektirmemiş ama Bodrum maçının haftasına girilirken gündem "başka". Hayatında bir İtalyan spor gazetesinin sayfasını çevirmemişler "Juventus, Osimhen için Napoli ile masaya oturdu" yetmedi "Okan Buruk, Roma ile görüştü" diye kurusıkı sıkarak akıllarınca ligin liderinin gündemini değiştirecekler, kaos yaratacaklar… Dün Galatasaray'ın sadece ilk yarıda yaptığı 23 hücum, yalanın ağızlarına yuva yaptığı "haberciler"in suratına inen şamardır. Frankowski dışında dün –iş düşmeyen Muslera hariç- 9 futbolcu da armanın ve formanın hakkını verdiler, son pas eksik kaldı, son vuruş kötüydü ama maçı 35 hücumla bitiren Okan Buruk'un takımı, kalan haftalar için de kartvizitini koydu ortaya…" (Sabah)
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