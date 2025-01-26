Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını yorumladı: 'Yunus Akgün düşüşte, Barış Alper yorgun'
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray-Konyaspor maçını değerlendirdi.
"UYANIŞ"
Ebru Kılıçoğlu: Televizyon karşısında uyuklayan baba misali, uyuyor iki takım da önce. G.Saray’ın uykusu, kurgusal. Orta saha eksik, bekler de çakılı oynayınca sistem önceki maçlardaki gibi 6-4’e dönüyor. Pozisyon da çıkmıyor baskı da. Konyaspor’da ise problem benzer. Orta saha yalnız kalıyor. Oyun sıkışıyor. Gol için umut yok derken, Osimhen penaltıyı hem yaptırıyor hem atıyor (22’de). İkinci yarıda uyuyan babaya “Kalk filmin sonunu izle bari” diyor adeta Okan Buruk. Öyle bir silkinme, konsantrasyon ve tempo ile başlıyor G.Saray. Konyaspor da buna ayak uydurunca vites 1’den 5’e çıkıyor. Her ne kadar bu çabalar gol getirmese de en azından A’dan Z’ye herkes uyanıyor. G.Saray 3 önemli puanı cebine koyup Avrupa macerasına mutlu gidiyor. (Cumhuriyet)
"TOPU OYUNDA TUTMADIKÇA LİG GELİŞMEZ"
Engin Kehale: Türkiye’de en önemli sıkıntılarımızın başında, topu oyunda tutmak geliyor. Oyuncusundan teknik direktörüne, hakeminden spor yazarına hepimizin görevi, maçın daha az durduğu bir futbol olmalı. RAMS Park’ta ilk yarı, uzatmalar ile 50 dakikaya yakın oynandı ancak topun oyunda kalma süresi, Opta verilerine göre sadece 20 dakika 33 saniyeydi. (Hürriyet)
"YUNUS AKGÜN DÜŞÜŞTE, BARIŞ ALPER YORGUN"
Ömer Üründül: Genel performanslara baktığımızda Mertens fiziki düşüş içinde. Yunus Akgün yine düşüş içinde ama buna rağmen dün kritik 3-4 pozisyonda çok kaliteli hareketler yaptı. Takımın alışılmış lokomotifi Barış Alper ise son derece yorgun gözüktü. Osimhen hücumda en gayretli isimdi. Torreira sezon başından beri ağır yük çekmesine rağmen yine garantili bir pres gücüydü. Muslera da yaşadığı protesto olayı dolayısıyla çok konsantreydi ve hatasız oynadı. Sonuç olarak Okan Buruk 4'lü defansı tercih edip fazla risk almayarak geceyi hasarsız geçirdi. Konyaspor'un kadro kalitesi belli. Eksikleri de var. Ama Recep Uçar'ın hiçbir şey yapmadan takımını 10 kişi oynatan Kramer'e tahammül etmesine anlam veremedim. (Sabah)
"GALATASARAY ZORLANIYOR"
Osman Şenher: Dün de maçın sonlarına doğru sarı-kırmızılı futbolcular oldukça stres ve gerginlik yaşadılar. Bu kadar tecrübeli bir takımın kaliteli futbolcuları da varken daha rahat maç kazanması lazım. Ama bu döngü bir türlü kırılamıyor. Biliyorum Okan hoca iyi niyetli... Bu sıkıntılı günleri atlatmak istiyor ama bu futbolcuların elinde... Sarı-kırmızılı formayı giyen futbolcunun her şeyini sahaya koyması lazım... Hatta fazlasını...Perşembe günü Ajax ile deplasmanda oynayacaklar. Dönecekler pazar günü Gaziantep ile yine rakip sahada karşılaşacaklar. İki maç da birbirinden zor... Takım olarak herkesin silkelenmesi gerekir.Konyaspor’a gelince; Recep Uçar tam bir sistem takımı kurmuş. Takımına sistem futbolu oynatıyor. Dün gece de güçlerinin yettiği kadar mücadele ettiler. Son sözüm de Galatasaray’ın ofsayt diye iptal edilen golüne... Son zamanlarda aynı izada olan futbolcuların attıkları goller ofsayt diye verilmiyor. Barış Alper geriden kafasıyla indiriyor, aynı şekilde Osimhen ofsayt olmayan pozisyonda geriden vuruyor. Ofsayt diye gol iptal ediliyor. Ben bu pozisyonların doğru karar olduğuna inanmıyorum. (Milliyet)
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