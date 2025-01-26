Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap!
Fenerbahçe, gece 01:45'te yaptığı açıklamayla Galatasaray'a ve ikinci başkan Metin Öztürk'ün açıklamalarına cevap verdi.
Fenerbahçe gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla Galatasaray ve Metin Öztürk'e cevap verdi. Sarı-lacivertliler, taraftarlarını da desteğe davet etti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş’ gibi bir uyarı göndermiştir.
Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil.
Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy’de ensenizde olacağını hatırlatırız.
Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz.
Birleş, savaş, zafer bizim olacak. #HesapVakti
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