Spor yazarları Göztepe - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Olmuyor, bir türlü olamıyor'

"ADETA BOYUN EĞDİ"

Olcay Çakır: "Atletik, enerjik, kadro mühendisliği mükemmel olan taraf hak edilmiş bir üç puan kazanmış oldu. Trabzonspor ve Şenol Güneş için şapkaların öne konması gereken maç oldu. Ön liberolardan stoper olmuyor hocam. Başakşehir’de tutan oyun burada tutmadı. Göztepe yüzde otuzlarla puan ya da puanlar kazanma alışkanlığını devam ettirmiş oldu." (Fanatik)