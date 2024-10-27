Spor yazarları Göztepe - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Olmuyor, bir türlü olamıyor'
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 kaybetti. Spor yazarları, karşılaşmayı değerlendirdi.
"STOİLOV'DAN GEÇİŞ OYUNU DERSİ"
Engin Kehale: "Futbolda topa sahip olmanın, hücum futbolu oynamak için bir zorunluluk olmadığını kanıtlamak istiyorsanız, ikna etmek istediğiniz kişiye Stoilov’un Göztepe’sini izletin. İzmir ekibi, fiziğe ve prese dayalı oyunuyla rakibin üzerine çökerek, mantıklı düşünmelerine izin vermiyor. Kaptığı toplarda ise aynı hızla kaleye inmeye çalışıyor." (Hürriyet)
"ADETA BOYUN EĞDİ"
Olcay Çakır: "Atletik, enerjik, kadro mühendisliği mükemmel olan taraf hak edilmiş bir üç puan kazanmış oldu. Trabzonspor ve Şenol Güneş için şapkaların öne konması gereken maç oldu. Ön liberolardan stoper olmuyor hocam. Başakşehir’de tutan oyun burada tutmadı. Göztepe yüzde otuzlarla puan ya da puanlar kazanma alışkanlığını devam ettirmiş oldu." (Fanatik)
"OLMUYOR, BİR TÜRLÜ OLAMIYOR"
İskender Günen: "Oyunun son dakikalarında ise yenilen golü amatör çerçevede değerlendirmek gerekir. Alınan sonuç ve ortaya konulan oyun büyük bir hayal kırıklığı ve şu an Trabzonspor'un geldiği nokta sıradan bile değil!" (Sabah)
"KABUSU YAŞATTI"
Tunç Kayacı: "Açıkçası skordan bağımsız oyuna baktığımızda Trabzonspor adına iyi şeyler söylemek çok zordu. Sahada rakibi eksikken gol yemesi ve bir türlü rakibe karşı oyun üstünlüğünü alamaması düşündürücüydü. Oysa bu maçtaki futbol ve sonuç gelecek hafta içerdeki Fenerbahçe maçı içinde ölçüydü." (Fanatik)
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