Spor yazarları Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Mourinho bu yetenekli genci keşfetti'
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin farklı Kayserispor galibiyetini değerlendirdi.
'MOURINHO BU YETENEKLİ GENCİ KEŞFETTİ'
Hilmi Türkay: "Fenerbahçe milli arada iyi ki Zenit maçını oynamış. O gün formayı sırtına geçiren ve bunu değerlendiren Oğuz Aydın yoksa kaybolup gidecekti. Mourinho bu yetenekli genci geç keşfetti. Dün 11’de sahaya çıkan Oğuz, 2 şık gol attı, bir de asist yaptı. Forvet oyuncusu değil. Gizli golcülük yaptı. Yine de maç eksiği var. Skor 3-0’ken F.Bahçe adına her şey yolundaydı. Ama önce Djiku’nun kendi kalesine attığı gol ardından kaleci Livakovic’in topa hamle yapamaması rahat maçı bir anda zora soksa da Sarı-Lacivertliler sonlara doğru Nesyri, Kostic ve Szymanski’yle farka gitti. Oğuz ve Kostic’e ilkleri yaşadıkları için “Hoş geldiniz” diyorum. Artık sıra Mourinho’da... Özellikle Oğuz’a daha çok şans vermeli. " (Cumhuriyet)
'MOURINHO, HAFTALAR GEÇTİKÇE LİGİ DAHA İYİ TANIYOR'
Güntekin Onay: "Jose Mourinho, haftalar ilerledikçe takımını, oyuncu grubunu ve ligi daha iyi tanıyor. Dünkü 11 bunun göstergesi. Sivasspor maçının yıldızı Mert Hakan dün 11 başladı ve oyunda kaldığı sürece harika işlere imza attı. İlk kez 11’de sahaya çıkan Oğuz Aydın da verilen bu şansı çok iyi kullandı ve Fenerbahçe’ye neden transfer olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. 2 gol, 1 asistin ötesinde ortaya koyduğu mücadele de alkışı hak etti. Dün açık bir şekilde gördük Fenerbahçe, iyi çalışıyor. Jose Mourinho ciddiyeti ve disiplini net bir şekilde görülüyor. Ayrıca Filip Kostic de sol kanada “cuk” oturdu. Jayden Oosterwolde sağlıklıyken Fenerbahçe, sol kanattan Ferdi Kadıoğlu sonrası ofansif verim alamıyordu. Kostic ile bunu da yakaladı. Fenerbahçe için dün sevindirici olan sadece skor değil, geniş kadroda büyük bir forma rekabeti var. Tek sorun sezon başından beri 40 ila 60. dakikalar arası olduğu gibi baskı ile karşılaşınca yarı sahasından çıkmakta bocaladığı anlar. 2 veya daha fazla farkı yakaladıktan sonra F.Bahçe anlamsızca oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor. Yine de yenilen goller aldatmasın. İlki Djiku’nun ters vuruşu; 2’ncisi de Livakovic’in hatasıyla geldi. Son olarak gol atmasına rağmen ilk 11’de En-Nesyri değil, her zaman Dzeko oynar." (Hürriyet)
'MAXIMIN SAKAT OLMASA OĞUZ YİNE YEDEKTİ'
Ömer Üründül: "Eğer Maximin'in sakatlık sorunu olmasa Oğuz yine kulübede olacaktı! Mourinho'nun dün geceki önemli hatalarından biri rakip farkı bire indirmiş ve tüm riskleri alıyor. Bu oyunun santrforu En- Nesyri. Golü atmasa bile En Nesyri'nin çıkmaması lazım. Mert Hakan'ın ciddi maç eksiği olmasına rağmen ilk yarıda çok faydalı oldu. Çapraz koşularla Kayseri savunmasını bir hayli hırpaladı. Kayserispor'un rahat ortam bularak F.Bahçe'nin çok üstüne gelmesinin nedenlerine gelince; Kostic, yapısı itibarıyla kesinlikle sol bek oynayamaz. Bunun dışında Tadic de defansif görevi yerine getiremiyor. Fred'teki fiziki düşüş artarak devam ediyor. Amrabat da milli arada çok dinlenmiş ki ufak bir alanda kendini idare etmeye çalıştı." (Sabah)
'MOURINHO ATTIĞINI KORUYAN FENERBAHÇE'DEN VAZGEÇMİŞ'
Tayfun Bayındır: "Fenerbahçe’nin önce Sivasspor ardından da Zenit maçlarındaki bol gollü ve hücumu düşünen görüntüsü “Mourinho acaba format değişikliğine mi gidiyor?” sorusunu gündeme getirmişti... Dünkü 6-2’lik Kayseri galibiyeti bu sorunun yanıtının net bir şekilde “evet” olduğunu kanıtladı bize... Jose Mourinho attığını koruyan bir Fenerbahçe’den vazgeçmiş, gol üstüne gol kovalayan, “önce savunma değil hücumu yapayım, savunma nasılsa gelir” diyen bir “yapıyı” planlarının birinci sırasına koymuş. Umarım genlerinde hücum futbolu felsefesini taşıyan Fenerbahçe’yi hep böyle izleriz." (Milliyet)
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'na 'Meral Akşener' yanıtı
- 'Hadi gelin kapatın!'
- Tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesine mühür
- Ulaşım durma noktasına geldi!
- Yeni dönem başlıyor: Taksi, otobüs, dolmuş...
- Afyonkarahisar'da feci kaza
- Bir sonraki ve en büyük ekonomik patlama...
- İl başkanı hayatını kaybetti!
- Kayserispor'dan Fenerbahçe açıklaması!
- Dünya çapındaki sıralama: Türkiye'den 4 üniversite