Konyaspor'dan 9 kişiyle kritik galibiyet: Beşiktaş'a derbi öncesi soğuk duş

Yayınlanma: 15.03.2025 - 19:33

Güncelleme: 15.03.2025 - 22:38

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Geçen hafta sahasında, 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu kez deplasmanda, 9 kişi kalan Konyaspor'a takıldı.

Ev sahibi Konyaspor'da 26. dakikada Melih Bostan, 64. dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konyaspor, 10 kişi oyuna devam ettiği sırada 45. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın attığı gole 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda 9 kişi kalmasına rağmen skoru korudu ve kritik bir galibiyet aldı.

Maçın ikinci yarısı Beşiktaş önemli fırsatlar yakalamasına rağmen topu ağlara gönderemedi. Konyaspor'Un 19 yaşındaki genç kalecisi Deniz Ertaş da kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Felix Uduokhai sakatlanarak oyundan çıktı. Sakatlığının ardından sahalara dönen Gabriel Paulista 45 dakika sahada kaldı. Melih Bostan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda ayağına darbe alan Paulista, ikinci yarıda görev yapmadı.

Kümede kalma hesapları yapan Konyaspor bu galibiyetin ardından puanını 31'e yükseltti. Avrupa kupalarına gitmek isteyen Beşiktaş, 44 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak. Konyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Konyaspor 1-0 Beşiktaş

96' ÖNEMLİ POZİSYON! Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Salih Uçan'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

93' Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına yerden çevirdiği topta Rafa Silva'nın estetik vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

89' Konyaspor kalecisi Deniz, topsuz alanda kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

85' Konyaspor'da Keyta ve Melih'in yerlerine Prip ile Boranijasevic oyuna dahil oldu.

82' Muçi'nin ceza yayından sol ayak içiyle çektiği şutu Deniz, topa çift yumrukla hamle yaparak uzaklaştırdı.

81' TEHLİKELİ ATAK! Pedrinho, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Keyta'ya derin bir top gönderdi. Keyta, kaleciyle baş başa kaldı ve sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

80' Beşiktaş'ta Rashica yerine Salih Uçan oyuna dahil oldu.

79' TEHLİKELİ ATAK! Masuaku'nun sol kanattan açtığı ortada kafalardan seken topa arka direkte Arroyo, gelişine bir şut çekti. Meşin yuvarlak dışarı gitti.

78' Konyaspor'da Aleksic yerine Calusic oyuna dahil oldu.

76' TEHLİKELİ ATAK! Rafa Silva, ceza yayından ceza sahasının solunda bulunan Immobile'ye yerden pasını verdi. Immobile'nin dar açıdan yaptğı vuruşta Jevtovic araya girerek tehlikeyi önledi.

72' BİR KAFA! Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Semih Kılıçsoy, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

71' Masuaku, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinde Rafa Silva sağ ayak içyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

68' Beşiktaş'ta Chamberlain yerine Keny Arroyo oyuna dahil oldu.

67' Konyaspor'da Adil, hakem Ali Şansalan'a itirazlaından dolayı sarı kart gördü.

66' Rashica'nın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada kaleci Deniz, topa sahip oldu.

65' KIRMIZI KART | Ndao, orta alanın solunda Masuaku'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

63' Semih Kılıçsoy, rakip yarı alanın solunda Ndao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

63' Konyaspor'da Yusuf Erdoğan'ın yerine Bazoer oyuna dahil oldu.

62' Gedson Fernandes, ceza yayından sol ayak içiyle şutunu çekti. Deniz, soluna uzanarak topu dışarı çeldi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

61' Konyaspor'da Uğurcan'ın yerine Pedrinho oyuna dahil oldu.

55' Beşiktaş'ta Uduokhai'nin yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

53' Uduokahi, kenara geldi. Mücadele Beşiktaş'ın taç atışıyla yeniden hareketlendi.

52' Uduokhai, orta alanda kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

51' Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı orta kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan iki hamlede topa sahip oldu.

49' Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Uğurcan araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaşi, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

46' Konyaspor'da Tunahan'ın yerine Keyta oyuna dahil oldu.

46' Beşiktaş'ta Tayyip Talha, Paulista ve Joao Mario'nun yerlerine Muçi, Semih ve Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

45' GOL | Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Tunahan'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada altı pasta Uğurcan'ın tek dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

44' DİREKTEN DÖNDÜ! Gedson Fernandess, ceza yayının az gerisinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.

42' Masuaku, ceza yayının gerilerinden sol ayağının üstüyle şutunu çekti. Kaleci Deniz, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

41' Gedson, ceza yayının gerilerinden kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

39' Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Paulista'nın kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı gitti.

34' Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak doğrudan dışarı gitti.

29' Kullanılan köşe vuruşunda kaleci Deniz, topu çift yumrukla uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

28' Ndao, hakem Ali Şansalan'a itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

27' KIRMIZI KART | Hakem Ali Şansalan VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal edip Melih Bostan'a kırmızı kart gösterdi.

26' Hakem Ali Şansalan, pozisyonu izlemek için VAR uyarısıyla pozisyonu monitörde izlemeye davet etti.

24' Melih Bostan, orta alanda Paulista'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

21' Adil, savunmadan rakip kaleye hareketlenen Yusuf'a uzun bir top gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

18' Uduokhai, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Ciro Immobile'ye uzun bir top gönderdi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

16' OFSAYT! Orta alandan sol kanata hareketlenen Melih Bostan'a gönderilen topta Melih, ceza sahasına yerden çevirdi. Aleksic'in tek vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

14' Ndao, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Aleksic'in kafa vuruşu yandan farklı şekilde dışarı gitti.

9' Kullanılan köşe vuruşunda Adil, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

8' Yusuf Erdoğan, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Tayyip Talha, topu dışarı gönderdi. Konyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

4' Joao Mario, orta alandan topu taşıyıp yaydan ceza sahasına hareketlenen Rafa Silva'ya derin bir top gönderdi ancak savunmada Adil araya girerek tehlikeyi önledi.

2' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Guilherme Sitya'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Adil Demirbağ'ın kafa vuruşu üstten auta gidiyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.