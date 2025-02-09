Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı: 'Federasyon Eskimo sanıyor olabilir'
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
"3 PUAN MUAZZAM BİR İLAÇ OLDU"
Ali Gültiken: "Sezonu kaybettiğiniz ve sürekli istikrarsızlık yaşadığınız dönemler için 3 puan muazzam bir ilaç oluyor. Yeni bir hoca, oyuncuları ve yeteneklerini tanımaya çalışıyor. Bir yandan kendi kafasındaki oyun düzenini bu oyuncularla bir yere getirme mücadelesine giriyor. Bunlar kolay süreçler değil ama Beşiktaş'ın aşması gereken durumlar. Bu galibiyet de bunun güvenli adımlarından biri oldu." (Sabah)
"FEDERASYON ESKİMO SANIYOR OLABİLİR"
Turgay Demir: "Beşiktaş ise zemheri ayazına rağmen 19.00'da oynadı! Federasyon, siyah-beyazlı oyuncuları Eskimo sanıyor olabilir mi bilemedim!.. Sivas'ın buzlu zemininde topu ayağında tuttu, garanti paslaşmalarla oyunu kontrol etti, az risk aldı ve net bir galibiyet aldı Beşiktaş... Bu hava ve saha şartlarında iyi futbol beklemek aşırı iyimserlik olur malum, iyi mücadele edip kazanmak gerekirdi. Beşiktaş da onu yaptı." (Fotomaç)
"KAZANMAK HER ZAMAN DEĞERLİDİR"
Sinan Vardar: "Rakip ceza sahasında 13 kez topla buluşmuşuz, ancak gol savunmacıların ortaklığıyla geldi. Bu da forvet hattında yetersiz kaldığımızın bir göstergesi. İkinci yarı, ilk yarı gibi temposuz başladı. Gençlerin her zaman en büyük destekçisi oldum. Kerem, oyuna girdiği kısa sürede etkili oldu, Mustafa ise mücadele etti ve penaltı kazandırdı. Kazanmak her zaman değerlidir. Eksiklerimiz var, ancak yeni transferler de geliyor. Şimdi hedef, Beşiktaş'ın muhteşem taraftarı önünde Trabzonspor maçında da sahadan galibiyetle ayrılmak." (Fotomaç)
"SAHANIN EN İYİSİ EMİRHAN'DI"
Ömer Üründül: "Bana göre dün gecenin en başarılı ismi Emirhan'dı. Gol attığı için söylemiyorum. Çok dinamikti, Manaj'a da hiçbir aksiyon şansı tanımadı. Sonradan oyuna giren Semih yine bekleneni veremedi. Mustafa Hekimoğlu'nun temel eksikleri var. Ayrıca büyük boyutta maç eksiği de var ama üstünde durulursa önemli bir çıkış yapabilir. Çünkü fizik açıdan çok güçlü ve hırslı bir yapıya sahip. Gedson her zamanki gibi orta sahada takımın dinamosuydu ama sakatlandı, çıktı. En büyük problem İmmobile. Fiziki tükenişi gittikçe devam ediyor. Bu kalitede ve önemli başarılara imza atmış bir santrforun bu görüntüsü kendisine hiç yakışmıyor." (Sabah)
"ETKİLİ BİR FUTBOL SERGİLEDİ"
Oktay Derelioğlu: "Avrupa defterini kapatan Siyah-Beyazlılar Sivasspor karşısına Rafa Silva başta olmak üzere önemli eksikliklerle çıktı ancak Beşiktaş Sivas'ın dondurucu soğunda daha etkili bir futbol sergiledi. Emirhan'ın golüyle devreyi 1-0 önde bitirmeleri büyük avantajdı. Siyah beyazlılar uzatmalarda bulduğu 2. golle rahatladı ve zor bir deplasmandan galibiyetle ayrılmanın keyfini yaşadı." (Takvim)
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