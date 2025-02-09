Keny Arroyo Beşiktaş için İstanbul'a geldi!

Yayınlanma: 09.02.2025 - 09:17

Güncelleme: 09.02.2025 - 09:17

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, İstanbul'a geldi.

Amsterdam'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Genç oyuncu, havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara forma imzalarken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Keny Arroyo, kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.

Her iki kanat bölgesinde de forma giyebilen oyuncu etkili sol ayağı ve hızıyla dikkat çekiyor.

48 MAÇTA 14 GOLE KATKI

18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.

Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi.

Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi.

Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.