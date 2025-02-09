Eski hakemler Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Eski hakemler, karşılaşmadaki penaltı pozisyonunu yorumladı.
Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yendiği maçta 90+2'de Mustafa Hekimoğlu, ceza sahasına girerken Turgunboev'in müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem penaltı noktasını gösterdi. Spor yorumcuları, bu penaltı pozisyonunu yorumladı.
"HAKEME PENALTIYI YUTTURMUŞ"
Mustafa Çulcu: "Çok güzel bir penaltı almış Mustafa, kutluyorum. Evet orada bir temas var, el orada ama o el, penaltı diyebileceğimiz el mi, ona bakalım. Sol eli koydu oraya, temas etti. İki ayağı alçıya almış, bir step yapmış, yere kendisi basarak sanki darbe almış gibi yutturmuş. Penaltıyı almış." (A Spor)
"PENALTIYI ALMIŞ"
Erman Toroğlu: "Beşiktaşlı oyuncu penaltıyı almış, yaptırmış. Penaltı doğru karar. Almış penaltıyı ama Mustafa'yı bıraksaydı ne yapardı? O da tartışılır tabii. Mustafa'ya iyi pozisyon geldi bir tane. Şahane pozisyon geldi. Rakibi arkadan geldi onu geçti. O pozisyonu çabuk bir adam alsa, o defansın ona yetişme şansı yok. Panik yaptı, topu ayağından açtı, kaleci aldı." (Ekol TV)
"AMBALAJLAMAYA GEREK YOK"
Fırat Aydınus: "Şimdi yukarıdan yapılan müdahale itibarıyla pozisyon penaltı. Mustafa'nın şu en son yaptığı şey, yeni şunu söylemek istiyorum... Zaten var olan bir şeyi daha da ambalajlamanıza gerek yok. Zaten o son hareketi yaparken ayaklarda da temas oluşuyor. Şu pozisyon da ben de penaltıya yakınım da, Metin Tekin vardı bilir misin? Faul yapılırdı, yukarıya doğru atardı kendini. Olanı da olmuyormuş gibi gösterirdi. Gerek yok yani." (TV 8,5)
"NET BİR PENALTI"
Bülent Yıldırım: "Mustafa topu aldı, rakibinden çaldı, güzelce deplase oldu. Murat Paluli arkada kaldı. Sağa doğru çapraz koşu yaparken, Mustafa'nın diz altına bir teması var. Net, tartışmasız penaltı. Mustafa'nın ayağının yere çarpması bir aldatma değil. Sağ ayağını götürdü. O yüzden ayağı yere dengesiz çarptı. Aldatma söz konusu değil. Net bir penaltı. Dikkatsiz hareket."
"BAŞKA PENALTI ÇALMIŞ"
Deniz Çoban: "Ali Şansalan'ın penaltıyı çaldıktan sonraki beden diline bakalım. Çekti diyor. Bizim gösterdiğimiz temas değil. Eğri gemi doğru sefer olmuş. Alttan diziyle yaptığı müdahale düşme nedeni ama çekme diyor. Ali Şansalan, başka bir şeye penaltı çalmış ama işin içinde başka bir penaltı var. Ali Şansalan, şanslıymış. Ali Şansalan, düşüşle ilgili çektiğini düşünmüş ama başka bir temas var oyuncuyu düşüren. Penaltı doğru."
Bahattin Duran: "Penaltı benim için de çok net."
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