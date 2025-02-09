Eski hakemler Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?

"BAŞKA PENALTI ÇALMIŞ"

Deniz Çoban: "Ali Şansalan'ın penaltıyı çaldıktan sonraki beden diline bakalım. Çekti diyor. Bizim gösterdiğimiz temas değil. Eğri gemi doğru sefer olmuş. Alttan diziyle yaptığı müdahale düşme nedeni ama çekme diyor. Ali Şansalan, başka bir şeye penaltı çalmış ama işin içinde başka bir penaltı var. Ali Şansalan, şanslıymış. Ali Şansalan, düşüşle ilgili çektiğini düşünmüş ama başka bir temas var oyuncuyu düşüren. Penaltı doğru."

Bahattin Duran: "Penaltı benim için de çok net."