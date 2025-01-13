Spor yazarları Trabzonspor - Antalyaspor maçını kaleme aldı: 'Son yıllarda izlediğim en muhteşem Trabzonspor'
Spor yazarları, Trabzonspor'un Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçını değerlendirdi.
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.
'ARKADAŞLARINA ÖRNEK OLMALI'
Cemal Ersen: "Ligde bir türlü vites artıramayan Trabzonspor izliyoruz bu sezon. Ne kadro istikrarı, ne beklentileri karşılayacak saha sonuçları var. Madem takım oyunundan uzaksınız, sıkıntılı süreçlerde skora etki edecek isimlerin devreye girmesi gerekir. Belki tekrarı olmaz ama kimin aklına gelirdi bir sağ bekin üç gol atabileceği. Dünün en önemli notu, sahada tek tabanca Visca’nın varlığı idi. Takımının yarattığı her tehlike ve attığı gollere imzasını koydu. Sadece yüreği değil, fiziği ile de oynayan tam bir profesyonel. Müthiş bir savaşçı. Sağ bek Malheiro hayatının ilk kafa golünü attı. Ve bir maçta üç gol sevincini yaşadı ise, kariyerine kazınacak hikayeye günün kahramanı, “Edin Visca’ya minnetle” notunu düşmeli. Portekizli bekin zekası, isteği ve hırsı, arkadaşlarına örnek olmalı." (Milliyet)
'SON YILLARDA İZLEDİĞİM EN MUHTEŞEM TRABZONSPOR'
Zeki Uzundurukan: "İlk 15 dakikası hariç, son yıllarda izlediğim en muhteşem Trabzonspor'du! Maça gitmeyen bordo-mavili taraftarların 'keşke bu zafere tribünlerden tanıklık etseydik' dediklerini duyar gibi oluyorum. 'Şenol Güneş Oyun Buldu!' demiştim. Evet Trabzonspor, dün büyük bir patlama yaptı. Futbol resitali eşliğinde gövde gösterisi yaptı. Trabzonspor'un kötü saha sonuçlarından sonra hep şunu söyledik durduk: "Bu kadrodan bu kadar kötü oyun çıkmaz. Takım koşmuyor, savaşmıyor…' Dünkü Trabzonspor'u ne kadar övsek azdır. Uğurcan Çakır'a ilk 15 dakika hariç hiç iş düşmedi! Batagov ve Lundstram savunmanın tandeminde kusursuzdu! Umut Güneş-Mendy orta sahayı ayakta tutmakla kalmadı, hem savunmaya hem de hücuma müthiş destek verdi. Bu kadro iş yapar arkadaşlar! İşte Trabzonspor bu! Yönetimin de nokta atışı transferler yapması lazım. 4-5 transfer yerine 1-2 yıldız oyuncu mesela… Akyazı'daki her maçta tribünler dolarsa ve Trabzonspor'da böyle oynarsa, birkaç yıl içinde ufukta yeni bir lig şampiyonluğu güneş gibi doğar!" (Fotomaç)
'TAKIM OLMA YOLUNDA İLERLEMEKTE'
İskender Günen: "Korku filmi gibi bir başlangıç… 15 dakikalık bir süreç var ki sanki deplasmanda oynayan taraf Trabzonspor… Direkten dönen ve de Uğurcan'ın kurtardığı ikinci gol girişimi. 15. dakikadan sonra ise sahada farklı bir Trabzonspor vardı. Başrolde ise bir isim var ki bunun adı Visca! Fakat kupadaki Alanyaspor maçından sonra bu maç da gösterdi ki artık Trabzonspor bir takım olma yolunda ilerlemekte… Çünkü bir sağ bek olan Malheiro bir maçta 3 gol atma becerisi gösteriyorsa, bir takım olgusunun gerçekleştiği öne çıkar." (Sabah)
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