Spor yazarları Trabzonspor - Antalyaspor maçını kaleme aldı: 'Son yıllarda izlediğim en muhteşem Trabzonspor'

'SON YILLARDA İZLEDİĞİM EN MUHTEŞEM TRABZONSPOR'

Zeki Uzundurukan: "İlk 15 dakikası hariç, son yıllarda izlediğim en muhteşem Trabzonspor'du! Maça gitmeyen bordo-mavili taraftarların 'keşke bu zafere tribünlerden tanıklık etseydik' dediklerini duyar gibi oluyorum. 'Şenol Güneş Oyun Buldu!' demiştim. Evet Trabzonspor, dün büyük bir patlama yaptı. Futbol resitali eşliğinde gövde gösterisi yaptı. Trabzonspor'un kötü saha sonuçlarından sonra hep şunu söyledik durduk: "Bu kadrodan bu kadar kötü oyun çıkmaz. Takım koşmuyor, savaşmıyor…' Dünkü Trabzonspor'u ne kadar övsek azdır. Uğurcan Çakır'a ilk 15 dakika hariç hiç iş düşmedi! Batagov ve Lundstram savunmanın tandeminde kusursuzdu! Umut Güneş-Mendy orta sahayı ayakta tutmakla kalmadı, hem savunmaya hem de hücuma müthiş destek verdi. Bu kadro iş yapar arkadaşlar! İşte Trabzonspor bu! Yönetimin de nokta atışı transferler yapması lazım. 4-5 transfer yerine 1-2 yıldız oyuncu mesela… Akyazı'daki her maçta tribünler dolarsa ve Trabzonspor'da böyle oynarsa, birkaç yıl içinde ufukta yeni bir lig şampiyonluğu güneş gibi doğar!" (Fotomaç)