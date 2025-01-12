Acun Ilıcalı ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!
Borna Barisic'ten beklenen katkıyı alamayan, Eren Elmalı'yı ise Galatasaray'a satması gündemde olan Trabzonspor yeni sol bekini İskoç takımı Celtic'te buldu. Ancak bu transfer için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yanı sıra iki kulübün daha devrede olduğu iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol bek mevkisine takviye yapmak için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transfer olma ihtimali ve sezon öncesi Rangers'tan alınan Borna Barisic'ten istenilen verimin elde edilememesi nedeniyle bordo mavililer transferde önceliğini savunmanın soluna verdi.
Yine İskoç pazarına yönelen Trabzonspor'un, bu kez Rangers'ın ezeli rakibi Celtic'in sol beki Greg Taylor'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.
Daily Record'un haberine göre; Karadeniz Fırtınası, kulübüyle sözleşmesi bu yaz sona erecek Taylor ile ilgileniyor. Haber detayında, İskoç futbolcunun, Trabzonspor'da ilk 11'e girmekte zorlanan Barisic'in yerine düşünüldüğü belirtildi.
ACUN ILICALI'NIN TAKIMI HULL CITY TALİP
Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'nin yanı sıra Espanyol ile Queens Park Rangers da 27 yaşındaki oyuncuyu transfer listesinde bulunduran diğer kulüpler.
Haberde İskoç futbolcunun tercihinin Celtic'te kalmaktan yana olduğu ve teknik direktör Brendan Rodgers ile çalışmaktan memnun olduğu kaydedildi. Taylor şu anda kulübüyle yeni bir anlaşma için görüşmelerde bulunuyor ancak henüz bir anlaşmaya varılabilmiş değil.
Greg Taylor bu sezon oynadığı 26 maçta 1 kez fileleri havalandırırken, 5 defa da gol pası verdi.
Spor Haberleri
- Tofaş, sahasında Yukatel Merkezefendi'ni 11 farkla geçti
- Hull City, penaltılarda kupaya veda etti
- Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu!
- Fenerbahçe Medicana deplasmanda set vermedi!
- Acun Ilıcalı ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!
- Dünyaca ünlü yıldızın yerine Hakim Ziyech!
- Trabzonspor'dan flaş hakem tepkisi!
- Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı
- Sivasspor'dan 2 transfer birden!
- Sivas'ta kazanan çıkmadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu ürünler artık 'iade' edilemeyecek
- CHP’lilere ‘kızan’ başkandan tartışmalı karar!
- Arınç'tan Mehmet Uçum'a çok sert sözler!
- ‘Süper yetki’ geri geliyor
- Fatih Erbakan'a 'Erdoğan' tepkisi
- '1 Milyon Mehmet' hayatını kaybetti
- Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı
- Erdoğan'dan Şanlıurfa'da 'adaylık sözü'
- Erkek taraftarlar, Şanlıurfalı kadın sporcuları darbetti
- AKP kongresi karıştı: 'Tek liste' gerginliği