Spor yazarları Trabzonspor - Hatayspor maçını yorumladı: 'Yeri protokol tribünü olmalı'

"YERİ PROTOKOL TRİBÜNÜ OLMALI"

Olcay Çakır: "Dün akşam sahada olup bitenleri gördüğümde bu kez; teknik ekibin de tamamının Hatayspor’un durumuna sadece “Lig sıralaması” üzerinden baktığı kanaati oluştu. Oyunlarına dair, kurgularına dair hiç bir ön hazırlığın olmadığını düşündürdüler... Şimdi soruyorum, Hatay takımının kaç maçı izlenmiş, teknik analizi yapılmış, sahi siz dün akşam ne oynadınız?

Olmuyor hocam. Sanırım bu “Olmuyor” ifadesini kullandığım üçüncü yazım. Üçüncü yazım, üç farklı hoca için... Trabzonspor’un gerçek efsanesinin bazı kararları başkalarına bırakmaması gerekiyor. Oyun yok, oyuna hamleler daha da fecaat, oyuncuların özgüvenleri sıfır.

Trabzonspor efsanesinin yeri protokol tribünü olmalı şu aşamadan sonra. Trabzonspor kötü başladığı sezonları, teknik adam değişikliği yaşayıp, toparlanıp sürdürmüş bir büyük takımdır. Ama bu değişiklik hiçbir işe yaramadı, iki ileri bir geriden, gerisin geri aşamasına da geçildi. Ligin en mücadele gücü düşük takımı Trabzonspor demiştim. Formanın ağırlığı da bir yere kadar demek ki, bu ligde mücadele etmeyene ekmek yok. Puan da yok!" (Fanatik)