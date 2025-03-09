Spor yazarları Trabzonspor - Hatayspor maçını yorumladı: 'Yeri protokol tribünü olmalı'
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları, bordo-mavili takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.
"YERİ PROTOKOL TRİBÜNÜ OLMALI"
Olcay Çakır: "Dün akşam sahada olup bitenleri gördüğümde bu kez; teknik ekibin de tamamının Hatayspor’un durumuna sadece “Lig sıralaması” üzerinden baktığı kanaati oluştu. Oyunlarına dair, kurgularına dair hiç bir ön hazırlığın olmadığını düşündürdüler... Şimdi soruyorum, Hatay takımının kaç maçı izlenmiş, teknik analizi yapılmış, sahi siz dün akşam ne oynadınız?
Olmuyor hocam. Sanırım bu “Olmuyor” ifadesini kullandığım üçüncü yazım. Üçüncü yazım, üç farklı hoca için... Trabzonspor’un gerçek efsanesinin bazı kararları başkalarına bırakmaması gerekiyor. Oyun yok, oyuna hamleler daha da fecaat, oyuncuların özgüvenleri sıfır.
Trabzonspor efsanesinin yeri protokol tribünü olmalı şu aşamadan sonra. Trabzonspor kötü başladığı sezonları, teknik adam değişikliği yaşayıp, toparlanıp sürdürmüş bir büyük takımdır. Ama bu değişiklik hiçbir işe yaramadı, iki ileri bir geriden, gerisin geri aşamasına da geçildi. Ligin en mücadele gücü düşük takımı Trabzonspor demiştim. Formanın ağırlığı da bir yere kadar demek ki, bu ligde mücadele etmeyene ekmek yok. Puan da yok!" (Fanatik)
"KARA BULUTLARA DEVAM"
Koray Durkal: "Tıpkı Konya deplasmanında olduğu topun hakimiyetini elinde tutan ancak üretmekten son derece uzak olan Trabzonspor ilk 20 dakikalık bölümde yediği golle geriye düştü.
Bordo mavililer adına sahanın en iyisi olan Zubkov’un golüyle ilk yarıda dengeyi sağlasalar da ikinci bölümde de aynı senaryo devam etti. Trabzon’u çok iyi karşılayan Hatayspor 65’te bir kez daha öne geçerek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Maça başlayan kadro ve sonradan oyuna girenlere baktığımızda Trabzonspor’un iyi durumda olduğunu söylemek zor. Oyuncular her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Şenol Güneş de her hafta benzer değişikliklerle kadro mühendisliği konusunda ilerleme sağlayamıyor. Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi kara bulutlar Trabzon semalarında uzun süre kalacak gibi gözüküyor." (Hürriyet)
"KASKETİ MASAYA KOYMA VAKTİ"
Cemal Ersen: "Şenol Güneş hocam gönül koymasın, Trabzonspor gibi her daim iddialı olması gereken takımın yaşadığı sıkıntılardan teknik direktöre de pay düşecektir. Belki de “kasketini” önüne koyup düşünmesinin vakti gelmiştir artık.
Trabzonspor’da iki-üç oyuncu hariç kimse bu takıma ait hissetmiyor kendini. Oynasa da oynamasa da o parayı almanın garantisi verilmiş ya!Gerçek şu; sezon bitmek üzere ve Trabzonspor ligin en sıradan ekibi. Şenol Güneş’in kariyerine, başarılarına, Trabzonspor sevdasına evet de; sevgili hocam, göreve geldiğiniz günden bu yana, yani 24 haftadır neyi yapamadığınızı, eksiklerinizi, yetemediğiniz konuları sorgulamanız gerekmiyor mu artık?
Bence yolun sonu aydınlık değil. Tribünlerden yükselen “istifa” seslerinin muhatabı tek kişi değil. Evet, bunca emeğe ve paraya yazık, lakin hesabını kimler verecek?" (Milliyet)
"AŞIRI TELAŞ, PANİK VE STRES İÇİNDE"
İskender Günen: "Maça Trabzon öyle başladı ki rakibe oyun oynama olanağı verdi. Tempoyu bir türlü yükseltemediler, yapılan pas hataları ve top üçüncü bölgeye geldiği zaman organizasyonsuzluk ve final pası yetersizliği vardı.
Oyundan çıktığı ana kadar Zubkov, Sikan'la birlikte en fazla katkı yapan oyunculardı. Trabzonspor'un beraberlik golü de bu iki oyuncunun birlikteliğinden geldi. İkinci yarıda ise aşırı telaş ve panik içerisinde bir Trabzon vardı.
Şuursuz baskı, direkten dönen top ve son vuruş yetersizliği yüzünden gerekli golü bulamadılar. Maçın hakemine gelince verdiği ya da vermediği öylesi kararlar var ki tam bir komedi." (Sabah)
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