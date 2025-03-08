Trabzonspor tribünlerinden Şenol Güneş'e tepki!

Yayınlanma: 08.03.2025 - 21:29

Güncelleme: 08.03.2025 - 22:07

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da tribünlerden Şenol Güneş'e tepki geldi.

Trabzonspor, Hatayspor karşısında 22. dakikada Görkem Sağlam'ın attığı golle 1-0 geriye düştü.

Trabzonsporlu tribünler, bu golün ardından, "Söylesene Şenol Hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratlarında bulundu.

"ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA"

Bordo-mavili tribünler, Hatayspor karşısında ikinci yarıda yenilen ikinci golün ardından deneyimli teknik adamı istifaya davet etti ve stadyumda "Şenol Güneş istifa" tezahüratı yaptılar.

TFF'YE DE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmanın ilk bölümünde TFF'yi de istifaya davet etti.

Trabzonsporlu tribünler, "İbrahim Hacıosmanoğlu yeter! TFF İstifa" tezahüratında bulundu.

Bu sezon hakem yönetimleri nedeniyle TFF'yi zaman zaman sert bir şekilde eleştiren Trabzonspor Yönetimi de daha önce MHK'yi istifaya davet etmişti.