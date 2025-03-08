Papara Park'ta büyük sürpriz: Hatayspor, Trabzonspor'u 2 golle devirdi!

Yayınlanma: 08.03.2025 - 19:42

Güncelleme: 08.03.2025 - 22:27

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk bölümü golsüz geçilirken Hatayspor 22. dakikada Görkem Sağlam'la üstünlük golünü buldu.

İlk yarının sonlarına bu skorla girilirken Trabzonspor Oleksandr Zubkov'la eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

HATAYSPOR'DAN DEPLASMANDA İLK

Mücadelenin 65. dakikasında Hatayspor, Massanga Matondo'nun golüyle yeniden öne geçti.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Hatayspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Hatayspor bu sezon ligde ilk kez deplasmanda kazanırken puanını 16 yaptı. Sahasındaki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor ise 32 puanda kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 1-2 Hatayspor

94' Rui Pedro, Lundstram arasında yaşanan gerginlik sonrası Rui Pedro sarı kart gördü.

92' Hatayspor'da Boutabba'nın yerine Selimcan Temel oyuna dahil oldu.

89' Recep Burak Yılmaz, orta alanda Cham'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

87' DİREKTEN DIŞARIYA! Draguş, ceza sahasının sağından penaltı noktasına yerden çevirdi. Lundstram'ın sağ ayak içiyle bekletmeden yaptığı vuruş üst direğe çarparak dışarı gitti.

83' Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen yerine Draguş oyuna dahil oldu.

81' Hatayspor'da Joelson Fernandes'in yerine Recep Burak Yılmaz oyuna dahil oldu.

77' Kullanılan köşe vuruşunda Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşu uzak direğin yanından az farkla dışarı gitti.

76' TEHLİKELİ ATAK! Cham, ceza sahasının solundan müsait pozisyonda kale sahasına yerden çevirmek istedi ancak savunma araya girerek topu dışarı gönderdi. Trabzonspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

71' Cham'ın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Hatayspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

69' Edin Vişça'nın kullandığı serbest vuruşta Okay, kafa vuruşunu yaptı, Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

68' Trabzonspor'da Mendy ve Zubkov'un yerlerine Cham ve Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

65' GOL | Cemali Sertel'in sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Trabzonspor savunması topu karşıladı. Ceza yayının gerisine gelen topta Massanga, uzaklardan sağ ayak üstüyle şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

64' Zubkov, penaltı noktasının solundan sol ayak üstüyle sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Bekaj'da kaldı.

61' TEHLİKELİ ATAK! Hüseyin, sağ kanattan ceza sahasına yerden çevirdi. Mendy'nin penaltı noktasının sağından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde dışarı gitti.

58' Vişça'nın kullandığı köşe vuruşunda Okay, ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı gitti.

57' BİR ŞUT! Lundstram, ceza yayından penaltı noktasının solunda bulunan Vişça'ya yerden pasını verdi. Vişça'nın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top, savunmada Kilama'ya çarparak kalenin yanından az farkla dışarı gitti. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

55' Hatayspor'da Kerim yerine Rui Pedro oyuna dahil oldu.

53' Zubkov, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Edin Vişça, topa hamle yapmak istedi ancak Hatayspor savunması araya girerek topu kazandı ve tehlikeyi önledi.

52' PENALTI İPTAL | Hakem Alper Akarsu, VAR uyarısıyla monitörde pozisyonu izledikten sonra penaltıyı iptal etti.

51' Alper Akarsu, VAR uyarısıyla bir kez daha pozisyonu izlemeye davet edildi.

49' PENALTI! Sikan, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kilama'nın Banza'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Alper Akarsu, penaltı noktasını işaret etti.

45' Kullanılan serbest vuruşta Okay, ceza sahasında topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

42' GOL | Sikan, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Zubkov penaltı noktasının sağından kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bekaj'dan dönen topa 6 pasta dokunuşunu yapan Zubkov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

41' Zubkov'un kullandığı serbest vuruş kalenin üstünden az farkla dışarı gitti.

40' Zubkov, rakip ceza yayında Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor, serbest vuruş kullanacak.

38' Zubkov, sağ kanattan ceza yayına yeren çevirdi. Lundstram'ın sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruş kalenin yanından dışarı gitti.

33' Calvo, serbest vuruş öncesi ceza alanındaki itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

30' Zubkov, orta alanın solunda Cemali'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

28' PENALTI İPTAL | Alper Akarsu, VAR'dan gelen uyarı ile monitörde pozisyonu izledikten sonra penaltıyı iptal etti.

26' PENALTI! Sikan, sol kanattan ceza sahası soluna girdi ve şutunu çekti. Kilama'nın eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını işaret etti. Topun başında Simon Banza.

25' Kilama, orta alanda Sikan'a faul yaptı. Pozisyonun ardından Kilama sarı kart gördü.

22' GOL | Joelson Fernandes, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Sırtı kaleye dönük olan Görkem Sağlam, ters bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

17' Cemali, orta alandan ceza sahasına uzun bir top gönderdi ancak Trabzonspor savunması topu karşıladı.

14' Edin Vişça, ceza sahası sağından kale sahasına çevirmek istedi ancak Cemali araya girerek tehlikeyi önledi.

9' Batagov, orta alandan sağ kanattan koşu yapan Hüseyin'e uzun bir top gönderdi ancak meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı.

3' Zubkov, ceza yayından sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

2' Cemali, sol kanattan topu son çizgiye kadar taşıyıp ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.