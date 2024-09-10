Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçını yorumladı: 'Kerem Aktürkoğlu mesaj verdi'
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında İzmir'de ağırladığı İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Türkiye, İzmir'de oynanan maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Spor yazarları, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.
"BENFICA SEVİNÇ ÇIĞLIĞI ATMIŞTIR"
Turgay Demir: "Böyle bir rakip karşısında maçın hemen başında Kerem'le bir gol bulduk ki, golde Umut Nayır'ın da payı az değildi. Ve sonra.. Kerem aldı sazı eline, bir döktürdü ki anlatılır gibi değil. Sol uzak köşeye bırakıp ikiledi, aşırtma yaptı, üçledi. Sağ köşeyi denedi kaleci son anda kurtardı, sol köşeyi denedi az farklı dışarı gitti. Hiç durmadı, tek kelimeyle muhteşemdi. Benfica nasıl bir oyuncu aldığını bu maçta çok daha iyi anlamış ve muhtemelen sevinç naraları atmışlardır." (Fotomaç)
"DEVAMINI BEKLİYORUZ"
Engin Verel: "Gecenin yıldızı Kerem'in fişi çeken golü hepimizi rahatlattı. Bu maçta herkes görevini iyi yaptı, herkesin ekstrası da vardı. Ayağınıza, yüreğinize sağlık çocuklar. Doğruların kaliteyle birleştiğinde ortaya nasıl bir zafer ve estetik çıktığını sizler de gördünüz. Size yakışan budur, devamını bekliyoruz." (Akşam)
"KEREM MESAJ VERDİ"
Levent Tüzemen: "Montella'nın 3'lü savunma ısrarından vazgeçip santforlu sisteme geçmesi İzlanda önünde Milli Takım'ın etkili oynamasını sağladı. Umut Nayir en uçta golcü olarak oynayınca İzlanda savunması rahatsız oldu. Kerem ile İrfan Can kanatlardan iyi oyunlarıyla ön plana çıktı. Özellikle üç güzel gole imza atan Benfica'lı Kerem sanki Galatasaray yönetimine "Beni çok arayacaksınız çoookkk" mesajını verdi. Kerem sadece golleriyle göz kamaştırmadı, coşkusu, çalışkanlığı, hırsı ve hiperaktif görüntüsüyle de gecenin parlayan yıldızıydı." (Fotomaç)
"DAHA RAHAT GÖRÜNDÜ
Serkan Akcan: "Ballon D’or adayı bir kaptanımız ve yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer alan bir süperstarımız varken, tarihimizin iyi kadrolarından birine sahip olduğumuzu rahatlıkla söylenebilir. İzlanda’ya karşı geride dörtlü bir savunmayla dönen Montella’nın Kenan Yıldız’ı dışarıda bırakıp Kerem’i solda Umut Nayir’i santrforda kullanması başlangıçta oyuna pozitif yansıdı. Ama sonrasında o dominant santrforu aradık durduk. Bu maçta Benficalı Kerem Aktürkoğlu, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’na nazaran çok daha rahat göründü. Kerem’in mental formu kadar fiziksel formu da dikkat çekiciydi. Elbette onu destekleyen harika bir Eren Elmalı performansı izlemek sevindiriciydi. Eren de büyük fark yarattı." (Fanatik)
"BEŞ TANE ATABİLİRDİ"
Uğur Meleke: "Montella’nın Cardiff performansı kötüydü, berbat geçen ilk yarının ardından 46’da 2-3 adam dizmeliydi kenara. Ancak İzmir’de gurur duyulacak bir oyun oynadı ulusal takımımız. Özellikle ilk bir saatte geriden çıkışlarda çok iyiydik. İki stoperimiz ve Hakan uzun metrajlı paslarla oyunun yönünü çok iyi değiştirdiler. Arda 10 numara rolünde maestro gibiydi. Tamamlayamadığımız hücumlarda topu geri kazanmada müthiştik, stoperlerimiz 60’ıncı metreye kadar çıktılar, İsmail’le beraber sayısız top kestiler. Gecenin starı Kerem üç süper gol attı, biraz şanslı olsa beş tane atabilirdi. Ancak beni en çok mutlu eden şey beklerimizin pas tercihleriydi. Mert ve Eren’in her bindirmede kör ortalar yerine yerden bilinçli pas seçimlerine bayıldım." (Hürriyet)
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