Spor yazarları Türkiye - Karadağ maçını yorumladı: 'Teknik adam Montella'nın ihtiyacı futbolcu Montella'

"DEĞİŞİKLİKLER FARK YARATTI"

Cem Dizdar: "Nedense işe yaramayan 22 orta yaptı “Bizim çocuklar”! 13 nafile şut da cabası! İkinci devreye hocası Okan Buruk’un “Yorgun” olduğunu ima ettiği Barış Alper Yılmaz yerine Sarıyer’den başladığı yolculuğu Getafe’de sürdüren ve son golünü 5 gün önce atan Bertuğ Yıldırım girdi. Yine de oyun yoğunluğunda milli takım lehine önemli bir değişiklik yaşanmadı. Ta ki kenarlardan biri, Kerem ile dünyada 20 yaş altı futbolcular arasında gelecek vaat eden ilk 20’de gösterilen Kenan Yıldız değişimine kadar. O değişiklikle Hakan Çalhanoğlu yönetiminde iki yeni, Kenan ve İrfan Can Kahveci golü buldu. Bu maçı öyle ya da böyle kazandık ancak üzerine düşünmemiz gereken çok başlık var. Başta da oyuncu isimlerini abartmadan gelişimleri üzerine kafa yormak gibi! Bu takımın bu oyunu bu seviyelerde oynaması normal. Üzerine çıkabilmek için daha fazla fikre, daha fazla oyuncuya ve oynama çeşitliliğine dahası kaybettiği maçlara dayanmaya ve o mağlubiyetlerden öğrenmeye ihtiyacı var. Ardı çorap söküğü gibi gelir!" (Fanatik)