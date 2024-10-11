A Milli Takım'ın İzlanda maçına Polonyalı hakem!
A Milli Takımımız'ın İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçında Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak düdük çalacak.
A Milli Takım'ın İzlanda ile deplasmanda 14 Ekim Pazartesi günü 21.45'te oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesini Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak yönetecek.
Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.
Etiketler: #A Milli Takım #İzlanda #hakem #Damian Sylwestrzak
Spor Haberleri
- Papa Franciscus, Zelenski ile görüştü
- A Milli Takım'ın İzlanda maçına Polonyalı hakem!
- Felipe Melo'dan flaş emeklilik kararı!
- İtalya Milli Takımı'nda Nicolo Zaniolo sürprizi!
- Cassano'dan flaş Ronaldo hamlesi: Mesajları ifşa etti!
- İspanya Milli Takımı'ndan Lamine Yamal kararı!
- Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Manchester United'da Altay Bayındır krizi!
- 'Takip ettiğimiz sürpriz Türk oyuncular var'
- 'Modern dünya düzeninin parçalanmasına yol açabilir...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Balkondaki halılar hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
- Sedat Peker’den ‘Köfteci Yusuf’ açıklaması
- SONAR'dan Erdoğan'ı üzecek anket
- Fatih Terim'den yeni kural önerisi!
- 'Abim beni karısı gibi kullanıyordu'
- Can Bonomo 'intihar' iddialarına açıklık getirdi
- Beyrut'ta gazetecilere canlı yayında saldırı!
- Albay Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
- Türkiye Kupası'nda karşılaşma yarıda kaldı!
- Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?