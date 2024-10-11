A Milli Takım'ın İzlanda maçına Polonyalı hakem!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 15:28

Güncelleme: 11.10.2024 - 15:28

A Milli Takım'ın İzlanda ile deplasmanda 14 Ekim Pazartesi günü 21.45'te oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesini Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak yönetecek.

Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.