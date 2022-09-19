Spor yazarlarından Fenerbahçe - Alanyaspor yorumu! 'Ortada saf futbol var'

Gürcan Bilgiç | Sabah: Coşkuyla başladıkları akşamı, keyifle bitirdiler. 90 dakikanın bir saniyesinde bile seyredenler 'acaba?' diye sormadılar kendilerine. Öylesine oyuna ve sahaya hakim bir şekilde oynadı ki Fenerbahçe... Ön taraf baskısından pozisyonlar ve goller çıkardılar. Penaltı kaçtı, kaleci kurtardı. Kadıköy'deki 50 bin kişi, sıkıntılı geçen sezonların acısını çıkardı bir gecede. Jesus'un hangi takımı sahada olursa olsun, oynamak istedikleri tempolu, temaslı, bol pozisyonlu ve hep isteyen futbolun peşine düşüyor. Sadece şans alamayanlar için 'Keşke oynasaydı' diyorsunuz içinizden. Üstelik tabeladaki skorun arkasından hakem kararları ile ilgili yorum da gelmiyor. Ortada 'saf' futbol var. Dedikodusuz.