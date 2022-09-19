Spor yazarlarından Fenerbahçe - Alanyaspor yorumu! 'Ortada saf futbol var'
Hilmi Türkay | Cumhuriyet: Jorge Jesus’un Fenerbahçe’ye aşıladığı en önemli şey tempolu oyun ve devamlılık. 11’ini neredeyse her maç değiştiriyor ama futbolcular isteğinden, baskılı futboldan ve hücum iştahından hiçbir şey kaybetmiyor. Takımın fizik gücü yüksek, temaslı oyunda ikili mücadeleleri kazanıyor. Her şeyden önemlisi özgüveni yüksek bir Fenerbahçe izliyoruz. Alanyaspor, ligin kaliteli ekiplerinden ama geriden pasla oyun kurma sevdaları bitmiyor. Hele rakip sahada çok iyi baskı yapan, alan daraltan ve kısa mesafede oynayan Sarı-Lacivertlilere karşı da bu taktiği uygulayınca henüz 5. dakikada Rossi golle cezayı kesti. Sonra da fark geldi.
ALKIŞLAR CRESPO’YA
Crespo tek kelimeyle mükemmel oynadı. Tam bir görev insanı, enerjisi bitmek tükenmek bilmiyor. Dönen topları alıyor, dripling yapıyor, fırsat bulduğunda da dünkü gibi şık bir vuruşla golünü atıyor. Fenerbahçe’nin tek eksisi, haftalardır söylediğim gibi, öndeki baskılı oyunun parçası olarak savunma hattını çok ileride kurduğu için arkada boşluk vermesi. Alanyaspor da birkaç kez böyle fırsatlar yakaladı. Ancak skor yapmayı çok iyi başaran Sarı-Lacivertliler bu dezavantajını kapatmayı biliyor. Son söz; Kadıköy uzun sürenin ardından tıpkı eski günlerde olduğu gibi yeniden Fenerbahçe’nin kalesine dönüştü. Sarı-Lacivertliler şiir gibi futboluyla ve coşkusuyla zevk veriyor.
Serdar Ali Çelikler | Habertürk: Eskiden penaltı kaçıran Fenerbahçe puan kaybederdi. Şimdi 1 dakika sonra gol atıyor. 5-0 iken top çevirirlerdi artık hala basmaya çalışıyorlar. Eskiden 3 dakika erken oyundan alınsa surat savat yapacak isimler imkansız topların peşinden koşuyor. İşte bunun sebebi pozitit enerji. Siz kimliğinize uygun hareket eder, pozitif futbol oynamaya çalışıp pozitif düşünürseniz kimliğinizden doğan etmenler de evren de futbol şansı da Allah da sizin yanınızda olur. Oyunun eleştirilecek ya da övülecek kısımlarını diğer meslektaşlarım yapmışlardır. Ben yeniden geri kazanılmaya başlanan ve umarım yarıda kalmayacak olan kimliğin geri kazanılması ile ilgiliyim.
Gürcan Bilgiç | Sabah: Coşkuyla başladıkları akşamı, keyifle bitirdiler. 90 dakikanın bir saniyesinde bile seyredenler 'acaba?' diye sormadılar kendilerine. Öylesine oyuna ve sahaya hakim bir şekilde oynadı ki Fenerbahçe... Ön taraf baskısından pozisyonlar ve goller çıkardılar. Penaltı kaçtı, kaleci kurtardı. Kadıköy'deki 50 bin kişi, sıkıntılı geçen sezonların acısını çıkardı bir gecede. Jesus'un hangi takımı sahada olursa olsun, oynamak istedikleri tempolu, temaslı, bol pozisyonlu ve hep isteyen futbolun peşine düşüyor. Sadece şans alamayanlar için 'Keşke oynasaydı' diyorsunuz içinizden. Üstelik tabeladaki skorun arkasından hakem kararları ile ilgili yorum da gelmiyor. Ortada 'saf' futbol var. Dedikodusuz.
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