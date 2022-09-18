İstanbulspor - Beşiktaş maçında Weghorst ile Masuaku'nun dikkat çeken diyaloğu!

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 16:44
<p>Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

<p><strong>MASUAKU İLE WEGHORST'UN DİKKAT ÇEKEN DİYALOĞU</strong></p> <p>2-2 biten maç sonrası taraftarlar teknik ekip ve Ersin özelinde futbolculara tepki gösterirken maçtan dikkat çeken bir diyalog ortaya çıktı. 39. dakikada Weghorts'la öne geçen Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun mutsuz görüntüsü dikkat çekti.</p>

MASUAKU İLE WEGHORST'UN DİKKAT ÇEKEN DİYALOĞU

2-2 biten maç sonrası taraftarlar teknik ekip ve Ersin özelinde futbolculara tepki gösterirken maçtan dikkat çeken bir diyalog ortaya çıktı. 39. dakikada Weghorts'la öne geçen Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun mutsuz görüntüsü dikkat çekti.

<p>Weghorst'un golü öncesi topu sol çizgiden alan ve rakiplerini geçip ceza alanındaki Gedson'a asist öncesi pası veren Masuaku, Weghorst'un gol sevincine katılmadı.</p>

Weghorst'un golü öncesi topu sol çizgiden alan ve rakiplerini geçip ceza alanındaki Gedson'a asist öncesi pası veren Masuaku, Weghorst'un gol sevincine katılmadı.

<p><strong>"GOL MASUAKU'NUN NEREDEYSE AMA SEVİNMİYOR"</strong></p> <p>Weghorst ile Masuaku'nun arasındaki diyalog, yayıncı kuruluşta maçtan sonra yayımlanan programda da konuşuldu.</p> <p>Bu diyalog hakkında yapılan yorumlar şu şekilde:</p>

"GOL MASUAKU'NUN NEREDEYSE AMA SEVİNMİYOR"

Weghorst ile Masuaku'nun arasındaki diyalog, yayıncı kuruluşta maçtan sonra yayımlanan programda da konuşuldu.

Bu diyalog hakkında yapılan yorumlar şu şekilde:

<p><strong>Feyyaz Uçar:</strong> Futbolcular golü kutluyor, Masuaku sevinmiyor. Gole baktığımızda da Masuaku'nun golü neredeyse. 2-3 kişiyi ekarte edip içeriye bırakıyor ama sevinmiyor geriye gidiyor. Şu yaptığı işten keyif alması, mutlu olması lazım. Bir sol bek daha ne yapabilir ki.</p>

Feyyaz Uçar: Futbolcular golü kutluyor, Masuaku sevinmiyor. Gole baktığımızda da Masuaku'nun golü neredeyse. 2-3 kişiyi ekarte edip içeriye bırakıyor ama sevinmiyor geriye gidiyor. Şu yaptığı işten keyif alması, mutlu olması lazım. Bir sol bek daha ne yapabilir ki.

<p><strong>İlker Yağcıoğlu:</strong> Masuaku'da ciddi anlamda bir mutsuzluk var. Oyunla ilgilidir muhtemelen.</p>

İlker Yağcıoğlu: Masuaku'da ciddi anlamda bir mutsuzluk var. Oyunla ilgilidir muhtemelen.

<p><strong>Tolga Zengin:</strong> Weghorst sanki bunları yapmasını istiyor gibi. Bence Masuaku topla oyuna katılmayı seven bir oyuncu. N'Koudou'nun olduğu dönemde çok fazla yapamıyor. N'Koudou'ya verdikten sonra topu alamıyor. N'Koudou alıp gidiyor. Topla ilişkisi iyiyse, hücuma çıkmayı seviyorsa bunu yaşayabilir.</p>

Tolga Zengin: Weghorst sanki bunları yapmasını istiyor gibi. Bence Masuaku topla oyuna katılmayı seven bir oyuncu. N'Koudou'nun olduğu dönemde çok fazla yapamıyor. N'Koudou'ya verdikten sonra topu alamıyor. N'Koudou alıp gidiyor. Topla ilişkisi iyiyse, hücuma çıkmayı seviyorsa bunu yaşayabilir.

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