İstanbulspor - Beşiktaş maçında Weghorst ile Masuaku'nun dikkat çeken diyaloğu!

Feyyaz Uçar: Futbolcular golü kutluyor, Masuaku sevinmiyor. Gole baktığımızda da Masuaku'nun golü neredeyse. 2-3 kişiyi ekarte edip içeriye bırakıyor ama sevinmiyor geriye gidiyor. Şu yaptığı işten keyif alması, mutlu olması lazım. Bir sol bek daha ne yapabilir ki.