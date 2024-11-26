Sporting Lizbon - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sporting Lizbon - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2024 Salı, 11:20
Sporting Lizbon - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Sporting Lizbon - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Joao Pereira'nın ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

Sporting Lizbon - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SPORTİNG LİZBON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Sporting Lizbon - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SPORTİNG LİZBON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Arsenal sporting lizbon uefa şampiyonlar ligi canlı

En Çok Okunan Haberler