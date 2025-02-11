Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
11 Şubat 2025 Salı, 11:55
Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Rui Borges'in ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşacak.

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SPORTİNG LİZBON - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SPORTİNG LİZBON - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Espen Eskås'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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