Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Rui Borges'in ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşacak.
SPORTİNG LİZBON - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
SPORTİNG LİZBON - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Espen Eskås'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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