Sporting Lizbon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sporting Lizbon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2024 Salı, 13:56
Sporting Lizbon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başıyor.

Sporting Lizbon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ruben Amorim yönetimindeki Sporting Lisbon, kendi sahasında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Sporting Lizbon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SPORTİNG LİSBON - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Sporting Lizbon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SPORTİNG LİSBON - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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