Sporting Lizbon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başıyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Sporting Lisbon, kendi sahasında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
SPORTİNG LİSBON - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
SPORTİNG LİSBON - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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