St. Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda St. Gallen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Enrico Maassen'in ekibi St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.
ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
İsviçre'nin St. Gallen kentinde bulunan Kybunpark Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Miguel Nogueira'nın yöneteceği karşılaşma ATV'den şifresiz olarak naklen yayımlanacak.
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