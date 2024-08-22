St. Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda St. Gallen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2024 Perşembe, 09:29
St. Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

St. Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Enrico Maassen'in ekibi St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.

St. Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre'nin St. Gallen kentinde bulunan Kybunpark Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

St. Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Miguel Nogueira'nın yöneteceği karşılaşma ATV'den şifresiz olarak naklen yayımlanacak.

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