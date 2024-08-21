St. Gallen maçı öncesi... Anthony Nwakaeme'den Trabzonspor'a kötü haber!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda St. Gallen ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme kadrodan çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:15
St. Gallen maçı öncesi... Anthony Nwakaeme'den Trabzonspor'a kötü haber!
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UEFA Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Bordo-mavili takımda Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle bu maçın kadrosundan çıkartıldı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır."

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Trabzonspor'un St. Gallen maçı kamp kadrosu şu şekilde:


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