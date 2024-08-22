St. Patricks - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda St. Patricks ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2024 Perşembe, 10:30
St. Patricks - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

St. Patricks - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, deplasmanda Stephen Kenny'nin ekibi St. Patricks ile karşı karşıya gelecek.

St. Patricks - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ST. PATRİCKS - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İrlanda Cumhuriyeti'nin Tallaght kentinde bulunan Tallaght Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

St. Patricks - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ST. PATRİCKS - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan asıllı Finlandiyalı hakem Mohammed Al-Emara'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalında şifresiz yayımlanacak.

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