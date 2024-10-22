Sturm Graz - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Sturm Graz - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Sturm Graz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2024 Salı, 11:00
Sturm Graz - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Sturm Graz - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Ruben Amorim yönetimindeki Sporting Lizbon, deplasmanda Christian Ilzer'in ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Sturm Graz - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

STURM GRAZ - SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA?

Wörthersee Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Sturm Graz - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

STURM GRAZ - SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürcü hakem Giorgi Kruashvili'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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