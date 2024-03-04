Süper Lig rakiplerini geride bıraktı: İşte Avrupa'nın en yüksek yayın gelirleri!

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın hakları için 168 milyon Euro karşılığında tekrar beIN Sports ile anlaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'nın en fazla yayın geliri elde eden ligleri arasına girdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2024 Pazartesi, 10:49
Süper Lig rakiplerini geride bıraktı: İşte Avrupa'nın en yüksek yayın gelirleri!

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın hakları için 168 milyon Euro karşılığında tekrar beIN Sports ile anlaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'nın en fazla yayın geliri elde eden ligleri arasına girdiğini açıkladı.

Süper Lig rakiplerini geride bıraktı: İşte Avrupa'nın en yüksek yayın gelirleri!

Bu bedel Süper Lig'in Avrupa Ligleri arasındaki yerini de değiştirirken 5 büyük ligin ardından sıralamaya giren Süper Lig, Portekiz Primeira, Hollanda Eredivisie ve Belçika Jupiler Pro liglerini geride bıraktı.

Yıllık TV yayın geliri en fazla olan ligler şöyle:

Süper Lig rakiplerini geride bıraktı: İşte Avrupa'nın en yüksek yayın gelirleri!

10- İskoçya Premiership: 29 milyon Euro

9- Belçika Jupiler Pro: 103 milyon Euro

Süper Lig rakiplerini geride bıraktı: İşte Avrupa'nın en yüksek yayın gelirleri!

8- Hollanda Eredivisie: 150 milyon Euro

7- Portekiz Primeira: 160 milyon Euro

Süper Lig rakiplerini geride bıraktı: İşte Avrupa'nın en yüksek yayın gelirleri!

6- Türkiye Süper Lig: 168 milyon Euro

5- Fransa Ligue 1: 582 milyon Euro

Süper Lig rakiplerini geride bıraktı: İşte Avrupa'nın en yüksek yayın gelirleri!

4- İtalya Serie A: 840 milyon Euro

3- İspanya La Liga: 990 milyon Euro

Süper Lig rakiplerini geride bıraktı: İşte Avrupa'nın en yüksek yayın gelirleri!

2- Almanya Bundesliga: 1.08 milyar Euro

1- İngiltere Premier Lig: 1 milyar 900 milyon Euro 

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