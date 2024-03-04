Süper Lig rakiplerini geride bıraktı: İşte Avrupa'nın en yüksek yayın gelirleri!
Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın hakları için 168 milyon Euro karşılığında tekrar beIN Sports ile anlaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'nın en fazla yayın geliri elde eden ligleri arasına girdiğini açıkladı.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın hakları için 168 milyon Euro karşılığında tekrar beIN Sports ile anlaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'nın en fazla yayın geliri elde eden ligleri arasına girdiğini açıkladı.
Bu bedel Süper Lig'in Avrupa Ligleri arasındaki yerini de değiştirirken 5 büyük ligin ardından sıralamaya giren Süper Lig, Portekiz Primeira, Hollanda Eredivisie ve Belçika Jupiler Pro liglerini geride bıraktı.
Yıllık TV yayın geliri en fazla olan ligler şöyle:
10- İskoçya Premiership: 29 milyon Euro
9- Belçika Jupiler Pro: 103 milyon Euro
8- Hollanda Eredivisie: 150 milyon Euro
7- Portekiz Primeira: 160 milyon Euro
6- Türkiye Süper Lig: 168 milyon Euro
5- Fransa Ligue 1: 582 milyon Euro
4- İtalya Serie A: 840 milyon Euro
3- İspanya La Liga: 990 milyon Euro
2- Almanya Bundesliga: 1.08 milyar Euro
1- İngiltere Premier Lig: 1 milyar 900 milyon Euro
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