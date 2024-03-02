TFF resmen açıkladı: Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in yeni yayıncısının yeniden beIN Sports olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 21:00
TFF resmen açıkladı: Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu!
Abone Ol google-news

TFF, Süper Lig'in yeni yayıncısını resmen açıkladı. beIN Sports 3 yıllığına yeniden Süper Lig'in yayıncı kuruluşu oldu.

TFF, ödenecek rakamın 182 milyon dolar olduğunu duyurdu.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF'nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00-USD KDV DAHİL) teklif verdiği tespit edilmiştir.

Yayın İhale Komisyonu'nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00 USD KDV DAHİL) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır."


yayın ihalesi haberleri TFF haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: TFF duyurdu: Süper Lig ve 1.Lig yayın ihalesi iptal edildi!

Son Dakika: TFF duyurdu: Süper Lig ve 1.Lig yayın ihalesi iptal edildi!
TFF'den yeni VAR uygulaması: İlk kez derbide kullanılacak!

TFF'den yeni VAR uygulaması: İlk kez derbide kullanılacak!
Galatasaray'dan Fenerbahçe ve TFF paylaşımı: 'Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!'

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve TFF paylaşımı: 'Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!

Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!
1. Lig’de olaylı maç: Hocalar ve kaptanlar oyundan atıldı

1. Lig’de olaylı maç: Hocalar ve kaptanlar oyundan atıldı
15 yıllık öğretmenlik mesleğini bıraktı, seracılığa başladı! Söke'de ilk kez o ihraç etti...

15 yıllık öğretmenlik mesleğini bıraktı, seracılığa başladı! Söke'de ilk kez o ihraç etti...
Barbie’nin yıldızı Margot Robbie yeni marka elçisi olarak seçildi

Barbie’nin yıldızı Margot Robbie yeni marka elçisi olarak seçildi
Uzmanlar yanıtladı: Geceleri bilgisayarınızı kapatmalı mısınız?

Uzmanlar yanıtladı: Geceleri bilgisayarınızı kapatmalı mısınız?
Moda dünyasının ikonu olan Iris Apfel, 102 yaşında hayata gözlerini yumdu

Moda dünyasının ikonu olan Iris Apfel, 102 yaşında hayata gözlerini yumdu
Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e 'İstanbul depremi' eleştirisi: 'Bir tane kanıt gösterin...'

Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e 'İstanbul depremi' eleştirisi: 'Bir tane kanıt gösterin...'
Ani vedası olay olmuştu! Deniz Baysal Teşkilat’tan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı…

Ani vedası olay olmuştu! Deniz Baysal Teşkilat’tan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı…