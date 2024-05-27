Süper Lig'de sezonun 11'i belli oldu: Kadroda sürpriz eksikler!
Süper Lig'de büyük heyecana sahne olan 2023-2024 sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamladı. Opta, tarihi rekorlara ve bireysel performanslara sahne olan sezonun en iyi 11'ini belirledi. Fenerbahçe formasıyla başarılı bir sezon geçiren Fred, Szymanski ve İrfan Can Kahveci'nin kadroda yer almaması dikkat çekti.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonun en iyi 11'i Opta verilerine göre belirlendi.
İşte Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i:
Fernando Muslera
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, bu sezon oynadığı 37 karşılaşmanın 17'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.
Barış Alper Yılmaz
2023-2024 sezonunda Galatasaray formasıyla 5 farklı mevkide görev alan Barış Alper Yılmaz, 13 gol katkısıyla başarılı bir performans sergiledi.
Victor Nelsson
26 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray'ın yıldız stoperi Victor Nelsson, bu başarıda önemli bir rol oynadı.
Alexander Djiku
Yaz transfer döneminde bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye imza atan Alexander Djiku, performansıyla göz doldurdu.
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe formasını 37 maçta giyen Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.
Lucas Torreira
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.
Haris Hajradinovic
Süper Lig'i 5. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da forma giyen Haris Hajradinovic, oynadığı 38 maçta 5 gol, 16 asistlik performans sergiledi.
Oğuz Aydın
Oğuz Aydın, Alanyaspor'da gösterdiği 13 gol, 7 asistlik performansla A Milli Takım'a yükseldi.
Dries Mertens
2023-2024 sezonunda yaptığı 19 asistle ligin asist kralı olan Dries Mertens, şampiyonlukta kilit rol oynadı.
Dusan Tadic
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, forma giydiği 38 karşılaşmada 10 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
Mauro Icardi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, forma giydiği 34 karşılaşmada 25 gol atarak Süper Lig'in gol kralı oldu.
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