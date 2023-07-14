Süper Lig'de yeni sezon formaları sahaları renklendirecek

Beşiktaş'tan taraftara ithaf edilen siyah forma

Yeni koleksiyonunu internet sitesinden tanıtan Beşiktaş, iç saha tercihini beyaz-gri parçalı formadan yana kullandı. Kulüp, yaptığı açıklamada 120 yıllık süreçte elde edilen başarılara istinaden beyaz üzerine gümüş detayın kullanıldığını belirtti.

Deplasman maçlarında siyah forma giyeceğini duyuran ve tasarımda kulübün sembolü olan kartal kanadı ayrıntısına yer veren siyah-beyazlılar, "Beşiktaşımızı nerede olursa olsun yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ithafen hazırlanan deplasman forması, kartalın cesaretini göğsünde taşıyor" ifadeleriyle takıma gönül verenleri de unutmadı.

Alternatif forma olarak bu sezon kırmızı rengi tercih eden Beşiktaş, Cumhuriyetin 100. yılında Türk bayrağı rengini kullandı. Kulüp yeni sezon formalarını 1425 liradan satışa sundu.