Arda Güler, Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde 24 numaralı forma ile mücadele edecek.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 18:24
Arda Güler, Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek
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Fenerbahçe'den, İspanyol devi Real Madrid'e 6 yıllığına transfer olan Arda Güler'in forma numarası belli oldu.

18 yaşındaki genç futbolcu, eflatun-beyazlılarda 24 numaralı formayı terletecek.


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