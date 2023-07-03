Galatasaray forma göğüs sponsorluğunun ayrıntılarını açıkladı
Galatasaray Spor Kulübü, futbol takımının forma göğüs sponsoru için SIXT firması ile imzaladığı anlaşmanın ayrıntılarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray Kulübü, forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile 5 sezonluk sözleşme imzaladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, 2023-2024 futbol sezonunun ilk resmi maçından başlamak üzere Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Sixt rent a car Türkiye) ile 5 sezonluk reklam ve tanıtım sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
195 MİLYON LİRA ARTI KDV
Sözleşme gereği Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk sezon için 195 milyon lira artı KDV ödeyeceği belirtilerek, "Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi yapacak olup, devam eden futbol sezonlarına ilişkin artış oranları, sabit ödeme ve prim ödemelerinin vadeleri ve şekli, taraflar arasında imzalanacak ek bir protokol ile belirlenecektir. Sponsorluk bedelinin Şirketimizle Galatasaray Spor Kulübü arasındaki dağılımı ise bilahare açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.
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