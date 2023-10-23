Tarihi boyunca küme düşmeyen takımlar!

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2023 Pazartesi, 14:43
<p>Avrupa'da, <strong>İngiltere</strong>, <strong>İspanya</strong>, <strong>İtalya</strong>, <strong>Hollanda</strong>, <strong>Fransa</strong> ve <strong>Türkiye</strong>'nin en üst düzey liglerinde mücadele eden ve tarihinde hiç küme düşmeyen 14 takım bulunuyor.</p> <p>İngiltere <strong>Premier Lig</strong>'de 2, İspanya <strong>LaLiga</strong>'da 3, İtalya <strong>Serie A</strong>'da 1, Hollanda <strong>Eredivisie</strong>'de 4, <strong>Fransa Ligue 1</strong>'de 1 ve Türkiye<strong> Süper Ligi</strong>'nde 3 takım tarihlerinde hiç küme düşmedi.</p> <p><strong>İşte Avrupa'nın en üst düzey liglerinde mücadele verip hiç küme düşmemiş takımlar:</strong></p>

Avrupa'da, İngiltere, İspanya, İtalya, Hollanda, Fransa ve Türkiye'nin en üst düzey liglerinde mücadele eden ve tarihinde hiç küme düşmeyen 14 takım bulunuyor.

İngiltere Premier Lig'de 2, İspanya LaLiga'da 3, İtalya Serie A'da 1, Hollanda Eredivisie'de 4, Fransa Ligue 1'de 1 ve Türkiye Süper Ligi'nde 3 takım tarihlerinde hiç küme düşmedi.

İşte Avrupa'nın en üst düzey liglerinde mücadele verip hiç küme düşmemiş takımlar:

<p><strong>İngiltere Premier Lig</strong></p> <p><strong>Arsenal</strong></p> <p>Arsenal, lig tarihinde 13 kere şampiyonluk yaşadı.</p>

İngiltere Premier Lig

Arsenal

Arsenal, lig tarihinde 13 kere şampiyonluk yaşadı.

<p><strong>Everton</strong></p> <p>Everton'ın, İngiltere lig tarihi boyunca 9 şampiyonluğu bulunuyor.</p>

Everton

Everton'ın, İngiltere lig tarihi boyunca 9 şampiyonluğu bulunuyor.

<p><strong>İspanya LaLiga</strong></p> <p><strong>Real Madrid</strong></p> <p>Real Madrid, İspanya lig tarihi boyunca 35 kere ile en fazla şampiyonluğa sahip.</p>

İspanya LaLiga

Real Madrid

Real Madrid, İspanya lig tarihi boyunca 35 kere ile en fazla şampiyonluğa sahip.

<p><strong>Barcelona</strong></p> <p>Barcelona, 27 kere lig şampiyonluğu yaşadı.</p>

Barcelona

Barcelona, 27 kere lig şampiyonluğu yaşadı.

<p><strong>Athletic Bilbao</strong></p> <p>Athletic Bilbao, İspanya'da 8 kez lig şampiyonluğu yaşadı.</p>

Athletic Bilbao

Athletic Bilbao, İspanya'da 8 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

<p><strong>İtalya Serie A</strong></p> <p><strong>İnter</strong></p> <p>İnter, 19 şampiyonluk ile İtalya'da en fazla şampiyon olan 2. takım.</p>

İtalya Serie A

İnter

İnter, 19 şampiyonluk ile İtalya'da en fazla şampiyon olan 2. takım.

<p><strong>Hollanda Eredivisie</strong></p> <p><strong>Ajax</strong></p> <p>Ajax, Hollanda liginde 36 şampiyonluğa sahip.</p>

Hollanda Eredivisie

Ajax

Ajax, Hollanda liginde 36 şampiyonluğa sahip.

<p><strong>Feyenoord</strong></p> <p>Feyenoord, Hollanda Ligi'nde 16 kere şampiyonluk kupasına uzandı.</p>

Feyenoord

Feyenoord, Hollanda Ligi'nde 16 kere şampiyonluk kupasına uzandı.

<p><strong>FC Utrecht</strong></p> <p>FC Utrecht, Hollanda Ligi'nde henüz şampiyon olamadı.</p>

FC Utrecht

FC Utrecht, Hollanda Ligi'nde henüz şampiyon olamadı.

<p><strong>PSV Eindhoven</strong></p> <p>PSV Eindhoven'ın lig tarihinde 24 şampiyonluğu bulunuyor.</p>

PSV Eindhoven

PSV Eindhoven'ın lig tarihinde 24 şampiyonluğu bulunuyor.

<p><strong>Fransa Ligue 1</strong></p> <p>Paris Saint-Germain</p> <p>Son 11 yılda 9 kere şampiyon olan Paris Saint-Germain'in toplamda 11 lig şampiyonluğu bulunuyor.</p>

Fransa Ligue 1

Paris Saint-Germain

Son 11 yılda 9 kere şampiyon olan Paris Saint-Germain'in toplamda 11 lig şampiyonluğu bulunuyor.

<p><strong>Türkiye Süper Lig</strong></p> <p><strong>Galatasaray</strong></p> <p>Galatasaray, Türkiye Süper Ligi'nde 23 kere ile en fazla şampiyon olan takım unvanını elinde tutuyor.</p>

Türkiye Süper Lig

Galatasaray

Galatasaray, Türkiye Süper Ligi'nde 23 kere ile en fazla şampiyon olan takım unvanını elinde tutuyor.

<p><strong>Fenerbahçe</strong></p> <p>Fenerbahçe, 19 lig şampiyonluğu ile Süper Lig'de en fazla şampiyon olan ikinci takım konumunda.</p>

Fenerbahçe

Fenerbahçe, 19 lig şampiyonluğu ile Süper Lig'de en fazla şampiyon olan ikinci takım konumunda.

<p><strong>Beşiktaş</strong></p> <p>Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde 16 şampiyonluğu bulunuyor.</p>

Beşiktaş

Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde 16 şampiyonluğu bulunuyor.

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