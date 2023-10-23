Tarihi boyunca küme düşmeyen takımlar!

Avrupa'da, İngiltere, İspanya, İtalya, Hollanda, Fransa ve Türkiye'nin en üst düzey liglerinde mücadele eden ve tarihinde hiç küme düşmeyen 14 takım bulunuyor.

İngiltere Premier Lig'de 2, İspanya LaLiga'da 3, İtalya Serie A'da 1, Hollanda Eredivisie'de 4, Fransa Ligue 1'de 1 ve Türkiye Süper Ligi'nde 3 takım tarihlerinde hiç küme düşmedi.

İşte Avrupa'nın en üst düzey liglerinde mücadele verip hiç küme düşmemiş takımlar: