Tarihi boyunca küme düşmeyen takımlar!
Avrupa'da, İngiltere, İspanya, İtalya, Hollanda, Fransa ve Türkiye'nin en üst düzey liglerinde mücadele eden ve tarihinde hiç küme düşmeyen 14 takım bulunuyor.
İngiltere Premier Lig'de 2, İspanya LaLiga'da 3, İtalya Serie A'da 1, Hollanda Eredivisie'de 4, Fransa Ligue 1'de 1 ve Türkiye Süper Ligi'nde 3 takım tarihlerinde hiç küme düşmedi.
İşte Avrupa'nın en üst düzey liglerinde mücadele verip hiç küme düşmemiş takımlar:
İngiltere Premier Lig
Arsenal
Arsenal, lig tarihinde 13 kere şampiyonluk yaşadı.
Everton
Everton'ın, İngiltere lig tarihi boyunca 9 şampiyonluğu bulunuyor.
İspanya LaLiga
Real Madrid
Real Madrid, İspanya lig tarihi boyunca 35 kere ile en fazla şampiyonluğa sahip.
Barcelona
Barcelona, 27 kere lig şampiyonluğu yaşadı.
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao, İspanya'da 8 kez lig şampiyonluğu yaşadı.
İtalya Serie A
İnter
İnter, 19 şampiyonluk ile İtalya'da en fazla şampiyon olan 2. takım.
Hollanda Eredivisie
Ajax
Ajax, Hollanda liginde 36 şampiyonluğa sahip.
Feyenoord
Feyenoord, Hollanda Ligi'nde 16 kere şampiyonluk kupasına uzandı.
FC Utrecht
FC Utrecht, Hollanda Ligi'nde henüz şampiyon olamadı.
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven'ın lig tarihinde 24 şampiyonluğu bulunuyor.
Fransa Ligue 1
Paris Saint-Germain
Son 11 yılda 9 kere şampiyon olan Paris Saint-Germain'in toplamda 11 lig şampiyonluğu bulunuyor.
Türkiye Süper Lig
Galatasaray
Galatasaray, Türkiye Süper Ligi'nde 23 kere ile en fazla şampiyon olan takım unvanını elinde tutuyor.
Fenerbahçe
Fenerbahçe, 19 lig şampiyonluğu ile Süper Lig'de en fazla şampiyon olan ikinci takım konumunda.
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde 16 şampiyonluğu bulunuyor.
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