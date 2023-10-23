Eski Galatasaraylı yıldızdan Bayern Münih'e uyarı!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 10:47

Güncelleme: 23.10.2023 - 11:01

Kariyerini Polonya 1. Lig ekiplerinden Gornik Zabrze'de sürdüren Lukas Podolski, Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesi olan Galatasaray-Bayern Münih karşılaşması öncesinde Alman ekibinin resmi sitesine konuştu.

'GALATASARAY'DA BÜYÜK BİR ÇOŞKU VAR'

Bayern Münih'in salı günü Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda eski takımı Galatasaray'a konuk olacağı ve Alman ekibinin bu maça nasıl hazırlanması gerektiği sorulan Podolski, "Harika bir maç olacak! Muhteşem bir stadyum ve harika bir atmosfer. Çok özel çünkü tüm stadyum işin içinde, herkes takımın arkasında. Galatasaray'da oynadığım her iç saha maçından keyif aldım. Rakip olarak bile orada oynamak çok güzel çünkü Galatasaray, Türkiye sınırları dışında da çok popüler ve İstanbul kozmopolit bir şehir. Özellikle Manchester United deplasmanında alınan galibiyetin ardından Galatasaray'da şu anda büyük bir coşku var. Son dönemde güçlü bir takım kurdular ve şimdi grupta ilerlemek için gerçekçi bir şans görüyorlar. Bu nedenle herkes stadyumda harika bir atmosfer bekliyor" diye konuştu.

'ÇOK ŞEY BAŞARABİLİRLER'

Galatasaray'ın futbolcularını değerlendiren Lukas Podolski, "Galatasaray, muhtemelen son 10-15 yılın en iyi takımına sahip. Şu ana kadar ligde ve Şampiyonlar Ligi'inde güçlerini gösteriyorlar. Takımdaki ruh hali iyi kalırsa ve kulüpteki coşku devam ederse, bu yıl çok şey başarabilirler" dedi.

'YENMEK KOLAY OLMAYACAK'

Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Fernando Muslera'ya yönelik gelen soruya cevap veren Alman yıldız, "Fernando Muslera, kaptan, taraftarların favorisi ve çok tecrübeli. Tecrübesi ve karizmasıyla savunmasını ve takım arkadaşlarını yönlendiren çok iyi bir kaleci. Gürültücü ve duygusal bir adam ama aynı zamanda çizgide de güçlü. Onu yenmek kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

'BUNDAN GÜZELİ OLAMAZ'

2016 yılında Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe karşısında attığı golle Galatasaray'ın kupayı kazanması hatırlatılan 38 yaşındaki futbolcu, "Sanki Bayern Münih kupa finalinde 1860 Münih'e karşı oynuyormuş gibiydi. Bir tarafta kırmızılar içinde 30 bin kişi, diğer tarafta ise maviler içinde 30 bin kişi var. Ve sonra galibiyet golünü atıp durumu 1-0 yapıyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Şanslıyım ki bu anı yaşadım. Binlerce taraftar bizi havalimanında karşıladı. Böyle bir şeyi unutamazsınız. İstanbul'da harika zaman geçirdim ve hala eski takım arkadaşlarım ve kulüpteki insanlarla iletişim halindeyim. Yazın birkaç gün İstanbul'da tatildeydim, antrenman sahasını ziyaret ettim ve birçok eski dostumla buluştum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM'

Japonya macerasının ardından 2020 yılında Türkiye'de Antalyaspor'a transfer olduğu dönemle ilgili konuşan Podolski, "Zaten içimde bir tür Türkiye geni var. Gerek kulüplerle gerekse özel olarak ailemle Türkiye'de çok bulundum. Ülkeyi, kültürü ve insanları seviyorum. İstanbul'de Antalya'da oynarken çay da her zaman günün bir parçasıydı. Bu da bugüne kadar değişmedi" dedi.