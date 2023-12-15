Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarındaki performansı nasıl? İşte son 5 yılda en çok katkı sağlayan kulüp!
UEFA'da grup aşamasının sona ermesinin ardından Türkiye, ülke puanı sıralamasında dokuzunculuğunu korudu. Temsilcilerimizin son 5 yılda sağladığı puan katkısı da ortaya çıktı.
UEFA ÜLKE PUANI NASIL OLUŞUYOR?
UEFA ülke puanı, o ülkenin takımlarının son 5 yılda Avrupa'da kazandığı puanların toplamından oluşuyor. Örneklemek gerekirse; bu yıl Fenerbahçe 16, Galatasaray 13.5, Beşiktaş 9 ve Adana Demirspor 3.5 puan topladı. Tüm bu puanlar toplanıyor ve 42 puana ulaşılıyor. Bu yıl katılan temsilcilerimiz sayısına (4) bölünüp Türkiye'nin bu yılki puanı (10,5) ortaya çıkıyor. Son 5 yılın tüm puanları toplandığında da ülke puanına ulaşılıyor.
UEFA ülke puanına son 5 yılda katkı sağlayan Türk takımları şu şekilde:
YENİ MALATYASPOR: 7.420
ALANYASPOR: 7.420
KONYASPOR: 7.420
ADANA DEMİRSPOR: 7.420
TRABZONSPOR: 11.500
BEŞİKTAŞ: 12.000
BAŞAKŞEHİR: 29.000
GALATASARAY: 31.500
FENERBAHÇE: 32.000
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