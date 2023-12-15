Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarındaki performansı nasıl? İşte son 5 yılda en çok katkı sağlayan kulüp!

UEFA ÜLKE PUANI NASIL OLUŞUYOR?

UEFA ülke puanı, o ülkenin takımlarının son 5 yılda Avrupa'da kazandığı puanların toplamından oluşuyor. Örneklemek gerekirse; bu yıl Fenerbahçe 16, Galatasaray 13.5, Beşiktaş 9 ve Adana Demirspor 3.5 puan topladı. Tüm bu puanlar toplanıyor ve 42 puana ulaşılıyor. Bu yıl katılan temsilcilerimiz sayısına (4) bölünüp Türkiye'nin bu yılki puanı (10,5) ortaya çıkıyor. Son 5 yılın tüm puanları toplandığında da ülke puanına ulaşılıyor.

UEFA ülke puanına son 5 yılda katkı sağlayan Türk takımları şu şekilde: