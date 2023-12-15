Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarındaki performansı nasıl? İşte son 5 yılda en çok katkı sağlayan kulüp!

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2023 Cuma, 15:49
Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarındaki performansı nasıl? İşte son 5 yılda en çok katkı sağlayan kulüp!

UEFA'da grup aşamasının sona ermesinin ardından Türkiye, ülke puanı sıralamasında dokuzunculuğunu korudu. Temsilcilerimizin son 5 yılda sağladığı puan katkısı da ortaya çıktı.

Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarındaki performansı nasıl? İşte son 5 yılda en çok katkı sağlayan kulüp!

UEFA ÜLKE PUANI NASIL OLUŞUYOR?

UEFA ülke puanı, o ülkenin takımlarının son 5 yılda Avrupa'da kazandığı puanların toplamından oluşuyor. Örneklemek gerekirse; bu yıl Fenerbahçe 16, Galatasaray 13.5, Beşiktaş 9 ve Adana Demirspor 3.5 puan topladı. Tüm bu puanlar toplanıyor ve 42 puana ulaşılıyor. Bu yıl katılan temsilcilerimiz sayısına (4) bölünüp Türkiye'nin bu yılki puanı (10,5) ortaya çıkıyor. Son 5 yılın tüm puanları toplandığında da ülke puanına ulaşılıyor.

UEFA ülke puanına son 5 yılda katkı sağlayan Türk takımları şu şekilde:

Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarındaki performansı nasıl? İşte son 5 yılda en çok katkı sağlayan kulüp!

YENİ MALATYASPOR: 7.420

Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarındaki performansı nasıl? İşte son 5 yılda en çok katkı sağlayan kulüp!

ALANYASPOR: 7.420

Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarındaki performansı nasıl? İşte son 5 yılda en çok katkı sağlayan kulüp!

KONYASPOR: 7.420

Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarındaki performansı nasıl? İşte son 5 yılda en çok katkı sağlayan kulüp!

ADANA DEMİRSPOR: 7.420

Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarındaki performansı nasıl? İşte son 5 yılda en çok katkı sağlayan kulüp!

TRABZONSPOR: 11.500

Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarındaki performansı nasıl? İşte son 5 yılda en çok katkı sağlayan kulüp!

BEŞİKTAŞ: 12.000

Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarındaki performansı nasıl? İşte son 5 yılda en çok katkı sağlayan kulüp!

BAŞAKŞEHİR: 29.000

Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarındaki performansı nasıl? İşte son 5 yılda en çok katkı sağlayan kulüp!

GALATASARAY: 31.500

Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarındaki performansı nasıl? İşte son 5 yılda en çok katkı sağlayan kulüp!

FENERBAHÇE: 32.000

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