Sebastian Haller kimdir? Sebastian Haller sağlık durumu nasıl? Sebastian Haller ne kanseri?
Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller'den kötü haber geldi. Bundesliga temsilcisi, yetenekli oyuncuya kanser teşhisi konulduğunu açıkladı. Spor camiasını üzen haberden sonra Sebastian Haller'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Sebastian Haller kimdir? Sebastian Haller sağlık durumu nasıl? Sebastian Haller ne kanseri?
Borussia Dortmund'un yeni forveti Sebastian Haller'in testisinde tümör olduğu tespit edildi. Genç oyuncu kampta yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gözlem altına alındı. Peki, Sebastian Haller kimdir? İşte dünyaca ünlü futbolcuya dair merak edilenler...
SEBASTİAN HALLER KİMDİR?
22 Haziran 1994 doğumlu olan Sebastien Haller 28 yaşında. Aslen Fildişi Sahilli olan forvet oyuncusu Fransa'da doğdu.
Profesyonel kariyerine 2010 yılında Auxerre II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Auxerre, Utrecht, Utrecht, Eintracht Frankfurt, West Ham United, Ajax kulüplerinde oynadı. 28 yaşındaki Haller, 6 Temmuz tarihinde Ajax'tan 31 milyon Euro bonservis bedeliyle Dortmund'a imza atmıştı.
SEBASTİAN HALLER SAĞLIK DURUMU NASIL?
Almanya devi Borussia Dortmund forması giyen Sebastien Haller, testis kanserine yakalandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, "Aldığımız haber hem bizim için hem Sebastian için şoke edici oldu. Sebastian'a en kısa sürede iyileşmesi dileğinde bulunuyorum. Umuyorum en kısa sürede tekrar buluşacağız. En iyi tedaviyi aldığından emin olacağız" dedi. Haller, hastalığı nedeniyle kulübün İsviçre kampından ayrıldı ve tedavi için Almanya'ya döndü.
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