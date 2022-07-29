TFF 1. Lig'de ilk 8 haftanın programı açıklandı
1. Hafta
12 Ağustos Cuma:
21.00 Altay-Yılport Samsunspor (Alsancak Mustafa Denizli)
13 Ağustos Cumartesi:
17.00 Manisa FK-Boluspor (Mümin Özkasap)
19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)
21.45 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)
21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor (Eyüp)
14 Ağustos Pazar:
17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor (Stadı açıklanmadı)
20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Stadı açıklanmadı)
15 Ağustos Pazartesi:
21.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)
21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
2. Hafta
19 Ağustos Cuma:
21.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
20 Ağustos Cumartesi:
17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Stadı açıklanmadı)
19.15 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.45 Altınordu-Sakaryaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21 Ağustos Pazar:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor (Aktepe)
17.00 Pendikspor-Altay (Stadı açıklanmadı)
19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)
21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)
22 Ağustos Pazartesi:
21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)
3. Hafta
26 Ağustos Cuma:
21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor (Eyüp)
27 Ağustos Cumartesi:
17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor (Mümin Özkasap)
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
28 Ağustos Pazar:
17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Bodrumspor-Adanaspor (Stadı açıklanmadı)
19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)
21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)
29 Ağustos Pazartesi:
21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Stadı açıklanmadı)
4. Hafta
2 Eylül Cuma:
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
3 Eylül Cumartesi:
16.30 Bodrumspor-Eyüpspor (Stadı açıklanmadı)
16.30 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)
20.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
4 Eylül Pazar:
16.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)
16.30 Pendikspor-Boluspor (Stadı açıklanmadı)
20.00 Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor (Denizli Atatürk)
20.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)
5 Eylül Pazartesi:
20.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5. Hafta
9 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)
10 Eylül Cumartesi:
16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Stadı açıklanmadı)
11 Eylül Pazar:
16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)
16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)
20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)
20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)
12 Eylül Pazartesi:
20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
6. Hafta
16 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)
17 Eylül Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)
16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
19.00 Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor (Eyüp)
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
18 Eylül Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Stadı açıklanmadı)
16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Stadı açıklanmadı)
16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)
7. Hafta
1 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Göztepe (Stadı açıklanmadı)
16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor (Stadı açıklanmadı)
19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor (Çaykur Didi)
2 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
3 Ekim Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
8. Hafta
7 Ekim Cuma:
20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)
8 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Stadı açıklanmadı)
16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)
19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
9 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Stadı açıklanmadı)
16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)
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