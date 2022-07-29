TFF 1. Lig'de ilk 8 haftanın programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk 8 haftalık programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos Cuma günü Altay-Yılport Samsunspor maçıyla başlayacak sezonun ilk 8 haftasının programı şu şekilde: