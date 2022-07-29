TFF 1. Lig'de ilk 8 haftanın programı açıklandı

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 13:48
<p>Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk 8 haftalık programı belli oldu.</p> <p>Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos Cuma günü Altay-Yılport Samsunspor maçıyla başlayacak sezonun ilk 8 haftasının programı şu şekilde:</p>

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk 8 haftalık programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos Cuma günü Altay-Yılport Samsunspor maçıyla başlayacak sezonun ilk 8 haftasının programı şu şekilde:

<p><strong>1. Hafta</strong></p> <p>12 Ağustos Cuma:</p> <p>21.00 Altay-Yılport Samsunspor (Alsancak Mustafa Denizli)</p> <p>13 Ağustos Cumartesi:</p> <p>17.00 Manisa FK-Boluspor (Mümin Özkasap)</p> <p>19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)</p> <p>21.45 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)</p> <p>21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor (Eyüp)</p> <p>14 Ağustos Pazar:</p> <p>17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor (Stadı açıklanmadı)</p> <p>20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Stadı açıklanmadı)</p> <p>15 Ağustos Pazartesi:</p> <p>21.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)</p> <p>21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)</p>

1. Hafta

12 Ağustos Cuma:

21.00 Altay-Yılport Samsunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

13 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Boluspor (Mümin Özkasap)

19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)

21.45 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)

21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor (Eyüp)

14 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor (Stadı açıklanmadı)

20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Stadı açıklanmadı)

15 Ağustos Pazartesi:

21.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)

<p><strong>2. Hafta</strong></p> <p>19 Ağustos Cuma:</p> <p>21.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)</p> <p>20 Ağustos Cumartesi:</p> <p>17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Stadı açıklanmadı)</p> <p>19.15 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)</p> <p>21.45 Altınordu-Sakaryaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)</p> <p>21 Ağustos Pazar:</p> <p>17.00 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor (Aktepe)</p> <p>17.00 Pendikspor-Altay (Stadı açıklanmadı)</p> <p>19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)</p> <p>21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)</p> <p>22 Ağustos Pazartesi:</p> <p>21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)</p>

2. Hafta

19 Ağustos Cuma:

21.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20 Ağustos Cumartesi:

17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Stadı açıklanmadı)

19.15 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.45 Altınordu-Sakaryaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Ağustos Pazar:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor (Aktepe)

17.00 Pendikspor-Altay (Stadı açıklanmadı)

19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

22 Ağustos Pazartesi:

21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

<p><strong>3. Hafta </strong></p> <p>26 Ağustos Cuma:</p> <p>21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor (Eyüp)</p> <p>27 Ağustos Cumartesi:</p> <p>17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor (Mümin Özkasap)</p> <p>19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)</p> <p>21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)</p> <p>28 Ağustos Pazar:</p> <p>17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)</p> <p>17.00 Bodrumspor-Adanaspor (Stadı açıklanmadı)</p> <p>19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)</p> <p>21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)</p> <p>29 Ağustos Pazartesi:</p> <p>21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Stadı açıklanmadı)</p>

3. Hafta

26 Ağustos Cuma:

21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor (Eyüp)

27 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor (Mümin Özkasap)

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

28 Ağustos Pazar:

17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Bodrumspor-Adanaspor (Stadı açıklanmadı)

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)

21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ağustos Pazartesi:

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Stadı açıklanmadı)

<p><strong>4. Hafta </strong></p> <p>2 Eylül Cuma:</p> <p>20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)</p> <p>3 Eylül Cumartesi:</p> <p>16.30 Bodrumspor-Eyüpspor (Stadı açıklanmadı)</p> <p>16.30 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)</p> <p>20.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)</p> <p>4 Eylül Pazar:</p> <p>16.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)</p> <p>16.30 Pendikspor-Boluspor (Stadı açıklanmadı)</p> <p>20.00 Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor (Denizli Atatürk)</p> <p>20.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)</p> <p>5 Eylül Pazartesi:</p> <p>20.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)</p>

4. Hafta

2 Eylül Cuma:

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

3 Eylül Cumartesi:

16.30 Bodrumspor-Eyüpspor (Stadı açıklanmadı)

16.30 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)

20.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

4 Eylül Pazar:

16.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

16.30 Pendikspor-Boluspor (Stadı açıklanmadı)

20.00 Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor (Denizli Atatürk)

20.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)

5 Eylül Pazartesi:

20.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

<p><strong>5. Hafta</strong></p> <p>9 Eylül Cuma:</p> <p>20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)</p> <p>10 Eylül Cumartesi:</p> <p>16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)</p> <p>20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)</p> <p>20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Stadı açıklanmadı)</p> <p>11 Eylül Pazar:</p> <p>16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)</p> <p>16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)</p> <p>20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)</p> <p>20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)</p> <p>12 Eylül Pazartesi:</p> <p>20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)</p>

5. Hafta

9 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

10 Eylül Cumartesi:

16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Stadı açıklanmadı)

11 Eylül Pazar:

16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Eylül Pazartesi:

20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

<p><strong>6. Hafta</strong></p> <p>16 Eylül Cuma:</p> <p>20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)</p> <p>17 Eylül Cumartesi:</p> <p>13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)</p> <p>16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)</p> <p>19.00 Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor (Eyüp)</p> <p>19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)</p> <p>18 Eylül Pazar:</p> <p>13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Stadı açıklanmadı)</p> <p>16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Stadı açıklanmadı)</p> <p>16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)</p> <p>19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)</p>

6. Hafta

16 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

17 Eylül Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor (Eyüp)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

18 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Stadı açıklanmadı)

16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)

<p><strong>7. Hafta </strong></p> <p>1 Ekim Cumartesi:</p> <p>13.30 Pendikspor-Göztepe (Stadı açıklanmadı)</p> <p>16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor (Stadı açıklanmadı)</p> <p>19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)</p> <p>19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor (Çaykur Didi)</p> <p>2 Ekim Pazar:</p> <p>13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)</p> <p>13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)</p> <p>16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)</p> <p>19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)</p> <p>3 Ekim Pazartesi:</p> <p>20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)</p>

7. Hafta

1 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Göztepe (Stadı açıklanmadı)

16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor (Stadı açıklanmadı)

19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor (Çaykur Didi)

2 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

3 Ekim Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

<p><strong>8. Hafta </strong></p> <p>7 Ekim Cuma:</p> <p>20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)</p> <p>8 Ekim Cumartesi:</p> <p>13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)</p> <p>13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Stadı açıklanmadı)</p> <p>16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)</p> <p>19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)</p> <p>9 Ekim Pazar:</p> <p>13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Stadı açıklanmadı)</p> <p>16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)</p> <p>19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)</p> <p>10 Ekim Pazartesi:</p> <p>20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)</p>

8. Hafta

7 Ekim Cuma:

20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)

8 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Stadı açıklanmadı)

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)

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