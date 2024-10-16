TFF'den ihraç edilen hakem Elif Karaarslan özel içerik üretecek!

'SONUNA KADAR DAVAMIN ARKASINDA OLACAĞIM'

Karaarslan açıklamasında, "Hukuki olarak uzun bir yolum olacak ama altından en güçlü ve sağlam şekilde kalkacağız. Bu süreçte tam desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Ağlamak, zırlamak, üzülmek benim yapacağım işler değil, ben o değilim. Sonuna kadar davamın arkasında olacağım. Ben zarar verilmeye çalışılanlardan sadece biriyim, umarım son olur..." şeklinde paylaşım yapmıştı.