TFF'den ihraç edilen hakem Elif Karaarslan özel içerik üretecek!
Hakem gözlemcisi Orhan Erdemir ile ilişki yaşadığı iddia edilen Elif Karaarslan, TFF tarafından hakemlikten ihraç edilmişti. Bu gelişme sonrası sosyal medya takipçisi hızla artan Karaarslan flaş bir karar aldı.
24 yaşındaki kadın hakem Elif Karaarslan ve 61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir'e kendilerine ait olduğu iddia edilen ilişki videosu sonrası TFF tarafından ömür boyu men cezası verilmişti.
Karar sonrası açıklama yapan Karaarslan, videonun kendisine ait olmadığını belirterek hukuki yollara başvuracağını ifade etmişti.
'SONUNA KADAR DAVAMIN ARKASINDA OLACAĞIM'
Karaarslan açıklamasında, "Hukuki olarak uzun bir yolum olacak ama altından en güçlü ve sağlam şekilde kalkacağız. Bu süreçte tam desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Ağlamak, zırlamak, üzülmek benim yapacağım işler değil, ben o değilim. Sonuna kadar davamın arkasında olacağım. Ben zarar verilmeye çalışılanlardan sadece biriyim, umarım son olur..." şeklinde paylaşım yapmıştı.
Yaşanan bu olay sonrası sosyal medya hesabı bir kaç günde 500 bin takipçiyi aşan Elif Karaarslan'dan yeni bir hamle geldi.
ÖZEL ÜCRETLİ ABONELİK AÇTI
Elif Karaarslan, sosyal medya hesabında özel içerikleri için ücretli abonelik başlattı. Karaarslan, takipçilerinden aylık 32,99 TL talep ediyor.
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