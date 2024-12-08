Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi
- Suriye cephesinden kritik açıklama
- Trump'tan kritik 'Suriye' mesajı
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- 'Ne manaya geldiğini anlayamadı'
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- Silahlı gruplar başkentin güney banliyölerine girdi!
- Özgür Özel, milletvekili Melih Meriç'e sinirlendi
- Rusya'dan Türkiye'nin rolüne değerlendirme