Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2024 Pazar, 11:20
Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor. 

Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.

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