Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı sürüyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak.
TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:15'te başlayacak.
TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.
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