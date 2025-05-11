Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:15'te başlayacak.

Haber Merkezi
11 Mayıs 2025 Pazar, 13:04
Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı sürüyor.

Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak.

Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:15'te başlayacak.

Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

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