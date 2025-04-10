Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Dino Toppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - EİNTRACH FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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