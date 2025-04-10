Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
10 Nisan 2025 Perşembe, 14:18
Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. 

Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Dino Toppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:00'de başlayacak.

Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - EİNTRACH FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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