Chelsea, Tottenham'ı tek golle devirdi!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Chelsea, Tottenham'ı tek golle devirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:52

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea, 1-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Enzo Fernandez attı.

Bu sonucun ardından Chelsea, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve puanını 52'ye yükseltti. Ligdeki galibiyet hasreti dört maça yükselen Tottenham, 34 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Brentford deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Southampton'u ağırlayacak.


Etiketler: #chelsea #tottenham

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