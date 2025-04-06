Tottenham'ın 4 maçlık hasreti sona erdi!
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Southampton'ı 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham, Southampton'ı konuk etti.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 13 ile 42. dakikalarda Brennan Johnson ve 90+6. dakikada penaltıdan Mathys Tel kaydetti. Southampton'ın tek golü ise 90. dakikada Mateus Fernandes'ten geldi.
4 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kazanan Angelos Postecoglou'nun öğrencileri, 37 puana ulaştı ve 13. sıraya yerleşti.
Ligde bu sezon yalnızca 2 galibiyeti olan Southampton ise 10 puanla son sırada konumlandı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Southampton ise Aston Villa'yı konuk edecek.
Etiketler: #tottenham #Southampton #İngiltere Premier Lig
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