Tottenham'ın 4 maçlık hasreti sona erdi!

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Southampton'ı 3-1 mağlup etti.

Tottenham'ın 4 maçlık hasreti sona erdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 18:28

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham, Southampton'ı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. 

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 13 ile 42. dakikalarda Brennan Johnson ve 90+6. dakikada penaltıdan Mathys Tel kaydetti. Southampton'ın tek golü ise 90. dakikada Mateus Fernandes'ten geldi.

4 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kazanan Angelos Postecoglou'nun öğrencileri, 37 puana ulaştı ve 13. sıraya yerleşti. 

Ligde bu sezon yalnızca 2 galibiyeti olan Southampton ise 10 puanla son sırada konumlandı. 

Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Southampton ise Aston Villa'yı konuk edecek.


Etiketler: #tottenham #Southampton #İngiltere Premier Lig

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