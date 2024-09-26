Tottenham - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında sahasında Karabağ ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2024 Perşembe, 11:20
Tottenham - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.

Tottenham - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Qurban Qurbanov'un ekibi Karabağ ile karşı karşıya gelecek.

Tottenham - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - KARABAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Tottenham - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma tabii spor'dan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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