Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
PSG, Fransa Ligue 1'in 22. haftasında deplasmanda Toulouse ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:05'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Carles Martinez'in ekibi Toulouse ile karşılaşacak.
TOULOUSE - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Toulouse Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:05'te başlayacak.
TOULOUSE - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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