Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG, Fransa Ligue 1'in 22. haftasında deplasmanda Toulouse ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:05'te başlayacak.

Haber Merkezi
15 Şubat 2025 Cumartesi, 12:30
Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Carles Martinez'in ekibi Toulouse ile karşılaşacak.

Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOULOUSE - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Toulouse Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:05'te başlayacak.

Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOULOUSE - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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