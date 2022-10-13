Trabzonspor 3 puanı 4 golle aldı! Trabzonspor 4-0 Monaco

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 20:26
<p>UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, Monaco'yu Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 4-0 mağlup etti.</p><p><br></p>

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, Monaco'yu Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 4-0 mağlup etti.


<p>Mücadelede golleri Malang Sarr (KK), Vitor Hugo, Enis Bardhi ve Trezeguet kaydetti.</p><p><br></p>

Mücadelede golleri Malang Sarr (KK), Vitor Hugo, Enis Bardhi ve Trezeguet kaydetti.


<p>Bu sonuçla birlikte, Monaco'yu geçen Trabzonspor puanını 6'ya yükseltti ve grupta 2. sırayı aldı. Monaco ise 6 puanda kaldı ve averajla Trabzonspor'un gerisine düştü.</p><p><br></p>

Bu sonuçla birlikte, Monaco'yu geçen Trabzonspor puanını 6'ya yükseltti ve grupta 2. sırayı aldı. Monaco ise 6 puanda kaldı ve averajla Trabzonspor'un gerisine düştü.


<p><strong>2014'TEN SONRA BİR İLK</strong></p><p>Trabzonspor, Avrupa kupalarında Kasım 2014'ten sonra ilk kez bir grup maçında 3 veya daha fazla gol buldu.</p><p>Fırtına son olarak Metalist Kharkiv karşısında 3 gol bulmuştu.</p>

2014'TEN SONRA BİR İLK

Trabzonspor, Avrupa kupalarında Kasım 2014'ten sonra ilk kez bir grup maçında 3 veya daha fazla gol buldu.

Fırtına son olarak Metalist Kharkiv karşısında 3 gol bulmuştu.

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