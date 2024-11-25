Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Serkan Damla'nın ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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