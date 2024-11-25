Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2024 Pazartesi, 11:13
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Serkan Damla'nın ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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