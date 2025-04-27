Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
Süper Lig'in 33. haftasında heyecanı sürüyor.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, kendi sahasında Joao Pereira'nın ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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