Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
27 Nisan 2025 Pazar, 09:24
Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'in 33. haftasında heyecanı sürüyor.

Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, kendi sahasında Joao Pereira'nın ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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