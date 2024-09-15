Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.
Giovanni van Bronckhorts yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Şenol Güneş'in ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den şifreli olarak yayınlanacak.
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