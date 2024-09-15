Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2024 Pazar, 10:49
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Giovanni van Bronckhorts yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Şenol Güneş'in ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den şifreli olarak yayınlanacak.

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